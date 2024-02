Schwabmünchen lotet Möglichkeiten für Solarenergie aus

Mit einem Solarplan legt die Stadt die sinnvollen Lagen für Freiflächen-Photovoltaik fest. Wie die Pläne umgesetzt werden sollen

Werden bald rund um Schwabmünchen hektarweise PV-Anlagen für grüne Energie sorgen? Vorerst nicht, auch wenn die Stadt nun einen Solarleitplan aufgestellt hat. Vielmehr geht es darum, einen Rahmenplan zu haben, wo solche Anlagen möglich sind. "Dass muss nicht heißen, dass es dort sofort umgesetzt wird", so Bürgermeister Lorenz Müller. Dies stellt auch Bernd Munz vom Planungsbüro Lars-Consult so dar: "Die Planung ist unverbindlich, zeigt nur auf, welche Standorte sinnvoll sind. "

Entwickelt wurde der Plan nach dem Ausschlussprinzip. Ausgehend vom gesamten Stadtgebiet wurden die Flächen aus dem Plan genommen, auf denen Freiflächen-PV aus rechtlichen Gründen nicht möglich sind. Unterschieden wird dabei zwischen "harten" und "weichen" Ausschlussflächen. Bei ersteren ist eine Überplanung ausgeschlossen, bei den "weichen" sind Ausnahmen möglich. Daher sind unter anderem bebaute Flächen, Infrastruktur Gewässer, Überschwemmungsgebiete, Naturdenkmale oder hochwertige landwirtschaftliche Flächen ausgeschlossen. Somit fallen rund 3400 Hektar Fläche - das sind etwa 61 Prozent der Gemeindefläche - als mögliche Standorte aus.

Landschaftsschutzgebiete, Vorrangflächen für Windenergie, Bodendenkmaler zählen zu den weichen Kriterien. Hinzu kommen noch Pufferzonen von 200 Metern bei Siedlungen und 100 Metern bei Einzelhöfen. In der Summer werden so fast 5300 Hektar (rund 94 Prozent) der Gemeindefläche durch Vorgaben als Aufstellort für die Anlagen ausgeschlossen. Somit bleiben etwas mehr als 320 Hektar an möglichen Flächen übrig. Und dass nur, weil die Flächen im Naturpark "Westliche Wälder" mit einbezogen werden. Hinzu kommt ein Korridor von 200 Metern beidseits der Bahnstrecke im Osten Schwabmünchens. Dieser gilt grundsätzlich als "privilegiert", dort kann also ohne Bebauungsplan eine Anlage erstellt werden.

Dort sind im Stadtgebiet Schwabmünchen PV-Anlagen möglich

Die 320 Hektar, auf denen Freiflächen-PV möglich ist, verteilen sich auf vier Gebiete: Südlich der Südspange, westlich der Westentlastungsstraße zwischen der Kreisstraße A16 und dem Paintenweg, zwischen Schwabegg und Leuthau oberhalb des Schwarzachtals und rund um Brikach und Klimmach.

Zu den Flächen regte der zweite Bürgermeister Josef Alletsee auch die Lehmabbauflächen zwischen Schwabegg und Leuthau nicht auszuschließen. Lorenz Müller betonte nochmals, dass Bebauungspläne für für PV-Anlagen nur dann aufgestellt werden, wenn sie im Solarleitplan enthalten sind und in Händen der Stadt oder ein langfristiger Pachtvertrag der Flächen mit der Stadt vorhanden ist. "Zudem sollte auch immer die Möglichkeit einer Bürgerbeteiligung mit in Betracht gezogen werden", so der Bürgermeister. Dass auf den Flächen schnell Solaranlagen entstehen, hält zudem Bernhard Albenstetter für unwahrscheinlich. "Auch wenn die 320 Hektar nach wenig klingen, dort ließen sich gut 350 Megawatt erzeugen. Aber die würde der Netzbetreiber nicht ans Netz bekommen", so der CSU-Fraktionsvorsitzende.