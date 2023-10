Bilderrätsel: Sie kann 1000 Euro für die Adventszeit gut gebrauchen

Weil Elisabeth Holzmann aus Erkhausen den Eisvogel richtig kombiniert, bekommt sie 1000 Euro. Das Geld wird sie besonders in der Adventszeit gebrauchen können.

Elisabeth Holzmann sagt eine halbe Stunde, nachdem sie von ihrem Gewinn erfahren hat: "Mir ist fast das Herz in die Hose gerutscht bei dem Anruf." Sie habe gezittert. Die 62-Jährige aus dem Scherstettener Orsteil Erkhausen hat mit Erfolg bei unserem Bilderrätsel mitgemacht. Dafür hat sie 1000 Euro bekommen. Am selben Tag hat noch jemand aus ihrer Familie etwas gewonnen.

Eine Kugel Vanille-Eis, eine Kugel Erdbeer, eine Kugel Schoko, obendrauf ein Rotkehlchen. Lange hat es nicht gedauert bis Holzmann darauf gekommen ist, dass hier der Eisvogel gesucht ist. "Das habe ich gleich gehabt", sagt die Altenpflegehelferin, die Ende des Jahres in Rente geht.

Für die Kinder macht die Erkhausenerin ein Beweisfoto

Ende des Jahres - das wird auch die Zeit sein, zu der sie das Geld besonders gut gebrauchen kann. "Weihnachten steht vor der Tür." Holzmann bezeichnet sich als Weihnachtsmarkt-Hopperin, war für dieses Hobby etwa schon im Erzgebirge. Auch dieses Jahr möchte sie wieder eine Reise zur Adventszeit buchen.

An Gewinnspielen nimmt sie gerne teil, kauft auch Lose und spielt Lotto. Vor Jahren habe sie mal einen Einkaufsgutschein in Schwabmünchen gewonnen, erinnert Holzmann sich. Beim Bilderrätsel unserer Redaktion hat sie jeden Tag mitgemacht. Und für ihren Enkel nimmt sie jeden Monat am Gewinnspiel einer Kinderzeitschrift teil. "Heute hat mir meine Schwiegertochter ein Bild von einem Päckchen geschickt. Mein Enkel hat gewonnen", sagt die 62-Jährige mit einem Lächeln. Von ihrem eigenen Gewinn hat sie neben der Schwiegertochter am Montagnachmittag erst einmal nur ihrem Mann erzählt. Aber der Rest der Familie wird es noch erfahren. Holzmann wollte direkt ein Beweisfoto mit den Geldscheinen. "Dass meine Kinder mir das auch glauben."