"Erzogene Lamas spucken nicht": Ein Tag als Tierpfleger auf dem Kaindlhof

Plus Lamas sind das Herz des Kaindlhofs. Der "Tag als Tierpfleger" bietet einen Einblick in die Arbeit von Anja Waldinger und Thomas Kaindl - samt Lama-Spaziergang.

Zwischen saftig grünen Wiesen liegt der Kaindlhof in Erkhausen, einem Ortsteil von Scherstetten. Als sich das Auto dem Hof nähert, heben sich dutzende, wollige Köpfe. Gemächlich kauend schauen die Lamas den Neuankömmling an. Regelmäßige Besucher sind die Tiere von Anja Waldinger und Thomas Kaindl auf jeden Fall gewohnt. Denn die beiden führen einen Begegnungshof, der den Kontakt zwischen Mensch und Tier fördern soll. Bei diesem Besuch soll das neueste Angebot getestet werden: "ein Tag als Tierpfleger" - natürlich mit Lama-Spaziergang zum Abschluss.