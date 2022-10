Bittere Heimniederlage für den TSV-Bobingen

Böse unter die Räder geriet der TSV Bobingen: Beim 0:5 gegen Cosmos Aystetten zeigte man die schwächste Saisonleistung.

Einen rabenschwarzen Tag haben die Bobinger Bezirksligakicker am Samstag im Siegmund-Park erwischt. Gegen spielstarke Gäste aus Aystetten fanden sie nicht die Mittel, um auf Augenhöhe zu agieren. Die Cosmonauten zeigten sich in allen Mannschaftsteilen überlegen.

Das erwartete Spitzenspiel war diese Partie zu keinem Zeitpunkt. Was hauptsächlich an den Detke-Schützlingen lag. Die Männer aus Aystetten waren sowohl gedanklich als auch mit den Beinen wesentlich flinker unterwegs. Ihrem sicheren und durchdachten Passspiel hatten die Gastgeber nicht viel entgegenzusetzen. Bereits in der fünften Spielminute erzielte Marcel Burda den Führungstreffer für die Gäste. Die in den letzten Wochen oft gelobte Abwehrreihe der Hausherren wirkte in dieser Situation seltsam passiv und begleitete die gegnerischen Spieler, anstatt sie in den Zweikampf zu zwingen.

Nicolas Prestel ließ mehrere Chancen liegen

Obwohl von der sonstigen Spielstärke nichts zu sehen war, ergab sich trotzdem in der 15. Spielminute eine hochkarätige Torchance. In dieser und der folgenden Spielminute zeigte sich die momentane Misere im Bobinger Spiel. Nicolas Prestel lief alleine auf den Aystetter Keeper, Daniel Mrotzek, zu. Doch anstatt seinen Freiraum zu nutzen und den Ball überlegt am Torwart vorbeizuschieben, entschied er sich für die brachiale Methode und schoss den Keeper frontal an. Prompt erzielte im Gegenzug, Bobingen verhielt sich in der Rückwärtsbewegung viel zu behäbig, Raphael Marksteiner das 0:2.

Zugutehalten muss man der Heimmannschaft, dass sie weiter versuchte, nach vorn zu spielen. Fast schon tragisch, was dann passierte. Zum wiederholten Male ging das Aystetter Spiel zu schnell für die Bobinger Abwehr. Bei einem Pass reklamierte man Abseits, während das Spiel aber weiterlief. Dann entschloss sich ein Bobinger Abwehrspieler zu einem katastrophalen Rückpass. Der Ball hüpfte, fast wie in Zeitlupe, am verdutzten Bobinger Torhüter Laurin Sommer vorbei und kullerte gegen den Pfosten. Aystettens Marcel Burda reagierte schnell und beförderte den Ball mühelos über die Linie ins Bobinger Gehäuse – 0:3 in der 35. Spielminute.

TSV Bobingen lief immer wieder in Konter

Doch noch war der Kampfeswille der Bobinger nicht endgültig gebrochen. Sie versuchten es weiter, liefen aber ein ums andere Mal in gegnerische Konter. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit bot sich noch einmal die Gelegenheit, den Anschlusstreffer zu erzielen. Wieder war es Nicolas Prestel. Die Situation war fast eine Kopie der ersten. Erneut lief er alleine auf den Aystetter Torwart zu. Diesmal wollte er es besser machen und versuchte, den Ball über den Keeper zu lupfen, war aber schon zu nah am Torwart und schoss diesen wieder an. Es schien, als wäre den Hausherren durch diese abermals vergebene Torchance der Stecker gezogen worden. Dagegen erkämpften sich die Cosmonauten eine Ecke, die in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 0:4 durch Pascal Mader führte. Das Spiel war entschieden.

In der zweiten Hälfte bemühten sich die Bobinger zwar um eine Ergebniskorrektur, wirkliche Torchancen hatten sie aber nicht mehr. Im Gegensatz zu den Gästen, die noch gute Torgelegenheiten hatten. Das 0:5 fiel dann, wiederum durch Raphael Marksteiner, in der 68. Spielminute. Der Sieg für Aystetten geht auch in der Höhe völlig in Ordnung. Die weit unter ihren Möglichkeiten spielenden Bobinger hätten sich auch durchaus noch zwei weitere Tore einfangen können. Es dürfte einige Motivationskünste des Trainerteams brauchen, um dieses Spiel aus den Köpfen zu bekommen. Und es muss schnell gehen. Denn bereits nächste Woche steht in Kaufbeuren das nächste Verfolgerduell an.

TSV Bobingen: Laurin Sommer, Hüseyin Tomakin, Berkay Akgün (50. Arian Zabeli), Nicolas Prestel (78. Manuel Hampp), Sandro Burghard, Florian Gebert, Manuel Britsch, Nicolai Petereit (48. Elias Ruf), Nicolas Baumgärtner (78. Matteo Ligorati), Paul Simler, Maximilian Krist

Zuschauer: 100