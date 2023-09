Wieder vier Gegentore für Langerringen

Beim Spitzenreiter FC Thalhofen brachten Abwehrfehler den Neuling hoffnungslos ins Hintertreffen.

Die ohnehin schon fast aussichtslos erscheinende Aufgabe der SpVgg Langerringen beim Spitzenreiter FC Thalhofen wurde noch zusätzlich erschwert, weil Spielertrainer René Hauck aus beruflichen Gründen nicht dabei sein konnte. Co-Trainer Christian Reiß coachte das ersatzgeschwächte Team an der Seitenlinie.

Die defensive Einstellung der Gäste überwand Robin Volland nach 22 Minuten mit einem Steckpass auf Nico Beutel, der die Chance konsequent zum 1:0 nutzte. Schon sieben Minuten später schlug das Thalhofer Sturmduo erneut zu. Eine Flanke von Volland nahm Beutel volley in der Drehung und versenkte den Ball rechts unten im Eck zum 2:0. Volland vergab noch eine Kopfballchance aus kurzer Entfernung auf Flanke von Beutel. Langerringens einzige Torchance vor der Pause jagte Michael Keppeler nach einer Ecke von David Breuer knapp über das Tor. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schlenzte Dominik Dürr noch knapp am Langerringer Torwart Patrick Joder, aber auch am Tor vorbei.

In der 57. Minute rettete der Gästekeeper im Herauslaufen per Kopfball vor dem Strafraum, Beutel wollte den Ball aus 40 Metern ins leere Tor schießen, verfehlte es aber knapp. Nach einer Stunde starteten die Langerringer eine Zwischenoffensive. Ömer Öztürks Schuss ging neben das Tor, und als Yannick Keiß Michael Keppeler in Schussposition brachte, hielt der FCT-Torwart Lukas Kress sicher. Mehr Glück hatte dann Robin Keiß, der nach einem beherzten Sololauf im Nachschuss nach Torwartabwehr aus spitzem Winkel zum 2:1 traf.

Doch die Hoffnungen der SpVgg wurden bald zerstört, als der eingewechselte Luca Csauth mit seinem ersten Ballkontakt eine weite Flanke wiederum im Nachschuss nach Abwehr von Patrick Joder zum 3:1 über die Linie brachte. Damit war die Partie gelaufen, und Robin Volland spazierte zehn Minuten später auf Vorlage von Linus Zeiler durch die Langerringer Abwehr, guckte sich Torwart Joder aus und schob den Ball aus 20 Metern überlegt in die linke Ecke.

Die Langerringer hatten nun nichts mehr entgegenzusetzen und hielten nur noch die Niederlage mit abermals vier Gegentoren wie bei den bisherigen sechs Niederlagen in Grenzen. Mit fünf Punkten und 16:28 Toren bleibt der Aufsteiger SpVgg Langerringen weiter am Tabellenende.

FC Thalhofen Kress, Steinhauser (79. Zeiler), Sandner, Steger, Vetter (78. Büttner), Dürr (64. Csauth), Suske, Wahler (59. Welte), Beutel (73. Zeiler), Zeiler, Volland

SpVgg Langerringen Joder - Grüner, Breuer, Yannik Keiß (76. Ammann), Lukas Müller, Fabian Köbler (82. Strehle), Nico Köbler, Robin Keiß, Keppeler (60. Rupprecht), Lukas Müller, Mario Müller, Öztürk

Tore 1:0 Beutel (22.), 2:0 Beutel (28.), 2:1 Robin Keiß (62.), 3:1 Csauth (66.), 4:1 Volland (77.)

Schiedsrichter Christian Stober

Zuschauer 250