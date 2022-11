Gelingt Schwabmünchen der nächste Coup?

Nach zwei Siegen in Folge will der TSV Schwabmünchen am Sonntag gegen Oberweikertshofen nachlegen.

Noch einmal rollt der Ball in diesem Kalenderjahr auf Schwabmünchner Rasen. Am Sonntag um 14 Uhr steht das letzte Heimspiel der Schwabmünchner vor der Winterpause an. Zu Gast ist der SC Oberweikertshofen, geleitet wird die Partie von dem Unparteiischen Julian Perl.

In den letzten beiden Partien konnten die Schwabmünchner zwei wichtige Siege einfahren und stehen zum jetzigen Zeitpunkt über dem Strich, was sicher viele Verantwortliche und Fans aufatmen lässt. Nun verbuchen die Schwarz-Weißen insgesamt 18 Punkte und nehmen somit auf dem 13. Rang der Landesliga Süd-West Platz. "Meine Mannschaft ist auf einem guten Weg, das habe ich schon vor ein paar Wochen gesagt. In den letzten beiden Wochen konnten wir endlich auch positive Ergebnisse erzielen", gibt sich der Schwabmünchner Übungsleiter Esad Kahric zufrieden.

TSV Schwabmünchen will überm Strich überwintern

Jetzt gilt es den positiven Trend fortzusetzen und erneut zu punkten. Denn es würde die Lage bei den Verantwortlichen sicher durchaus ein wenig entspannter machen, wenn die Schwabmünchner über dem Strich überwintern könnten. Am Sonntag bekommen die Schwarz-Weißen die Gelegenheit dazu, denn der SC Oberweikertshofen ist zu Gast. Diese stehen mit sieben Punkten mehr auf dem Konto auf dem achten Tabellenrang.

Im Gegensatz zu den Schwabmünchnern war Oberweikertshofen aber in den vergangenen beiden Wochen nicht erfolgreich. Sowohl gegen Illertissen II (0:5), als auch letztes Wochenende gegen Jetzendorf (1:2) sprangen keine Punkte für den SC heraus. Dennoch sollte man das Team nicht unterschätzen: "Die Mannschaft hat sieben Punkte Vorsprung vor uns, was für ihre Qualität spricht. Natürlich haben sie jetzt zwei negative Ergebnisse gehabt, doch die vorherigen Ergebnisse und Punkte sprechen für das Team", so Esad Kahric. Die Frage, ob seine Mannschaft sich auf ein ähnliches Spiel wie vergangene Woche gegen Olching einstellen muss, räumt Kahric ein: "Es lässt sich kein Gegner vergleichen. Natürlich kennt man sich aus Beobachtungen oder Analysen, doch jeder hat mal einen guten, aber auch schlechten Tag, somit kann man schwer sagen, was genau einen erwarten wird."

Das Hinspiel endete nicht erfolgreich für den TSV Schwabmünchen, denn dort gingen die Oberweikertshofener mit 3:1 als Sieger vom Platz. Doch das spielt laut Kahric keine Rolle mehr: "Über diese Phase in der Vorrunde brauchen wir nicht mehr reden. Das ist so passiert, doch bei den Jungs geht der Trend nun in eine positive Richtung, und das wollen wir erhalten", so Kahric.

In den letzten beiden Partien haben die Schwabmünchner gezeigt, dass sie abliefern können. Gegen Olching sind sie, ähnlich wie gegen Ehekirchen zuvor, früh in Führung gegangen und konnten diese dann ausbauen. Mit der Leistung war Trainer Kahric durchaus zufrieden: "Gegen Olching haben wir einen guten Start hingelegt und haben dann zügig nachgelegt. Nach der Pause hatten wir ein wenig Schwierigkeiten, durch die wir auch das Gegentor bekamen. Doch durch das 3:1 hatten wir dann einen Vorsprung und konnten uns so den Sieg erspielen. Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt. Jeder Spieler, von der Startelf, bis zu den Spielern, die eingewechselt wurden, hat seine Leistung auf den Platz gebracht und das Beste aus sich herausgeholt. Eine solche Leistung würde ich am Sonntag gerne wieder sehen", so Kahric.

Die Personallage beim TSV Schwabmünchen entspannt sich ein wenig, doch zu optimistisch will sich Kahric in dieser Hinsicht nicht zeigen: "Es kann immer passieren, dass sich ein Spieler verletzt, oder krank wird. Doch im Moment schaut es ganz gut aus. Ich hoffe einfach, dass bis zur Winterpause kein weiterer Ausfall dazukommt, sonst wird der Kader dünn."