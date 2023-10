Das Schwabmünchner Erfolgsrezept

Der TSV Schwabmünchen hat mit einem Kantersieg eindrucksvoll untermauert, dass man das derzeit beste Landesliga-Team ist. Was aber macht den Erfolg aus?

Das war mal ein eindrucksvoller Auftritt des TSV Schwabmünchen im Derby gegen den VfL Kaufering. Mit 9:0 wurden die Oberbayern dabei förmlich in ihre Einzelteile zerlegt. Zwar kam den Schwabmünchner dabei zugute, dass die Gäste nach dem zweiten, spätestens nach dem dritten Treffer keine wirkliche Gegenwehr zeigten, aber trotzdem bleiben viele positive Aspekte aufseiten des Spitzenreiters.

Zum einen, dass endlich wieder ein Spiel ohne Gegentor beendet werden konnte – ein Umstand, den Trainer Esad Kahric im Verlauf der zweiten Hälfte auch immer wieder einforderte. Dazu kam eine imposante Bilanz aus Standardsituationen. Sechs Tore fielen in direkter oder indirekter Folge eines ruhenden Balles. Bislang war das nicht gerade Schwabmünchens beste Disziplin. Das dürfte für ordentlich Selbstbewusstsein bei den nächsten Ecken und Freistößen sorgen. Dazu kommt noch der Hunger, den der TSV zeigte. Bis zum Schluss lebten die Schwarz-Weißen ihren Torhunger aus und nur Kauferings Keeper Wölfl verhinderte ein zweistelliges Ergebnis. Ein besonderer Umstand aber fiel nur wenigen auf: der Teamgeist. Der zeigte sich beim euphorisch-ungläubigen Jubel nach Lucas Kusterers ersten Doppelpack seiner Karrierre. Oder ein Maik Uhde, bekannt als Ehrgeiz in Menschengestalt. Der Freistoß zum 7:0 ist normalerweise Chefsache. Doch er stand bei Ausführung nicht einmal am Ball, überließ den Job Noah Kusterer, der sich so über seinen ersten Saisontreffer freuen durfte.

Ähnlich lief es auch für Dennis Lechner. Als der Stürmer kurz vor dem Ende im Strafraum gelegt wurde, wurde er fast schon zur Ausführung gezwungen – und konnte so ebenfalls seinen ersten Treffer in dieser Spielzeit markieren. Diese und viele weitere Momente in der Partie waren Zeugnis dafür, dass Schwabmünchens Teamgeist eine Stärke hat, die es unberechenbar macht. Und der wird weiter nötig sein, denn bis zum Winter stehen anspruchsvolle Aufgaben an. Am Samstag geht es nach Bobingen, da dürfte die schwerste Aufgabe für Esad Kahric sein, die Euphorie im Team in die richtige Bahn zu lenken.

Lange Gesichter beim TSV Bobingen

Dort gab es einmal mehr lange Gesichter. Bobingens Spielertrainer Christopher Detke lieferte die Analyse zum Spiel in Oberweikertshofen bereits im Gespräch vor dem Spiel: "Wir treffen leider zu oft die falschen Entscheidungen und sind zu fehleranfällig. Zudem schmerzt uns der Weggang unseres Topstürmers." Genau das waren dann die entscheidenden Faktoren bei der schmerzlichen Niederlage in Oberweikertshofen.

Bereits in der ersten Halbzeit war der Aufsteiger die aktivere Mannschaft, konnte allerdings wieder einmal keine wirkliche Torgefahr ausstrahlen. Innerhalb von zwei Minuten kassierte das Team dann kurz vor der Pause zwei Gegentreffer, denen wieder einmal eigene Unzulänglichkeiten vorausgingen. Das 0:1 war praktisch eine Kopie von schmerzlichen Gegentoren, die der TSV bereits mehrfach hinnehmen musste. In einer, eigentlich harmlosen Spielsituation, reklamierten mehrere Spieler ein Handspiel und waren dadurch unsortiert in der Deckung. Ein Pass genügte, um die Abwehr zu überspielen.

Das zweite Gegentor nur eine Minute später war ein astreines Gastgeschenk. Ein katastrophaler Rückpass über rund 30 Meter, der eher einer Flanke als einem Rückpass glich, brachte den Bobinger Torhüter in Bedrängnis. Er wollte den Ball mit der Brust annehmen, was aber gründlich misslang. Der Ball fiel einem nachsetzenden Oberweikertshofener Spieler vor die Füße. Damit ging der Aufsteiger mit zwei Toren Rückstand in die Pause.

Im zweiten Durchgang wollten die Bobinger das Match unbedingt drehen. Sie entwickelten viel Druck und der Gastgeber aus Oberbayern beschränkte sich weitgehend aufs Verteidigen. Es war buchstäblich ein Spiel auf ein Tor. Die mangelnde Abschlussquote machte dem TSV aber wieder einmal einen Strich durch die Rechnung. Sie brachten die Kugel einfach nicht über die Linie. Der Anschlusstreffer durch Nicolas Prestel fiel letztlich viel zu spät. In den Schlussminuten warf der Aufsteiger nochmal alles nach vorn und wurde postwendend durch einen mustergültigen Konter mit dem 1:3, praktisch mit dem Schlusspfiff, bestraft.

Nach dem Spiel bestätigte sogar das gegnerische Trainerteam bei einem kurzen Gespräch mit dem Bobinger Trainer, dass der TSV Bobingen dieses Spiel "nie und nimmer verlieren", hätte dürfen. "Wir haben es wieder einmal geschafft, das, was wir uns über 90 Minuten erarbeiten, in zwei Minuten wieder einzureißen", sagte Christopher Detke nach dem Spiel. Allerdings sei dem ersten Gegentor aus seiner Sicht ein klares Handspiel vorausgegangen. Das zweite Gegentor nur eine Minute später sei das Ergebnis von zwei eigenen Fehlern in einem Spielzug gewesen. Das dürfe so natürlich nicht passieren. "Letztlich hätten wir mindestens drei Tore schießen können, haben es aber leider nicht getan", so Detke. Durch die Siege der direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, Illertissen II und Aufkirchen übernahm der TSV Bobingen somit die rote Laterne von Illertissen. Das Bobinger Trainerteam dürfte nach diesem Match, mit Blick auf das Nachbarschaftsderby gegen den TSV Schwabmünchen am kommenden Samstag, eine arbeitsreiche Woche vor sich haben.

Die Tops und Flops des Spieltages

Top des Spieltages: Den FC Bayern als Vorbild genommen hat sich wohl der TSV Schabmünchen. Brachten es die Münchner am Samstag auf acht Tore, legte der TSV am Sonntag im Derby gegen Kaufering noch einen Treffer drauf. Mit 9:0 überrollte der Landesliga-Tabellenführer den Vorletzten aus Kaufering. Beim Schwabmünchner Schützenfest glänzte Maik Uhde mit drei Treffern und Lucas Kusterer hat mit seinem ersten Doppelpack seit der F-Jugend, wie er selbst berichtete, zur Galavorstellung beigetragen. Dazu hat das Team von Esad Kahric die lange verschmähte Standardsituation und den ruhenden Ball als neue Liebe entdeckt. Am Sonntag fielen sechs der neun Treffer nach einer Standardsituation. In dieser Verfassung sollte es keine Frage sein, wer im Derby am kommenden Samstag in Bobingen als haushoher Favorit ins Spiel gehen wird.



Die Farbe der Stunde ist Lila: Zumindest in der Kreisklasse strahlt die Tabellenspitze Lila. Nach 11 Spielen mussten die Lila-weißen aus Schwabegg nur einmal ein Unentschieden hinnehmen. Das Team führt die Tabelle mit 10 Punkten vor dem Zweiten an. Der kommt aus Walkertshofen und hat ebenfalls die Farbe Lila auf dem Wappen. Ob es an der Farbe liegt ist nicht klar. Jedenfalls sind die Wunder in der Kreisklasse im Moment lila und nicht blau.



Torschütze des Tages: Schwabmünchens Lucas Kusterer. Der Defensivakteur spielt seit 2015 in Schwabmünchen, traf in acht Jahren beim TSV insgesamt nur viermal. Mit zwei Kopfballtoren schnürte der 27-Jährige seinen ersten Doppelpack im Erwachsenensport. Das Ganze auch noch innerhalb von elf Minuten.

Stolze Zahl: In der Halbzeitpause des Spiels gegen die TG Viktoria Augsburg begrüßte die SpVgg Lagerlechfeld ihr tausendstes Vereinsmitglied. Der Vorsitzende Karlheinz Schweier hieß Jaqueline Wilde, die Ehefrau des Spielers Simon Wilde, mit einem Blumenstrauß herzlich im Verein willkommen.

Die Mannschaft der Stunde: In der Kreisliga ist das eindeutig der FC Königsbrunn. Mittlerweile fünf Punkte beträgt der Vorsprung. Am Sonntag in Diedorf zeigte das Team von Christian Jaut auch noch, dass sogar Spiele gewonnen werden können, in denen Ballermann vom Dienst, Manuel Salzmann, ausnahmsweise einmal nicht trifft.



Flop des Tages: Diese "Auszeichnung" geht zu gleichen Teilen an die Mannschaften des TSV Bobingen und der SpVgg Langerringen. Beide verloren ihre Auswärtsspiele an diesem Wochenende. Beide wurden dabei unter Wert geschlagen. Und beide zusammen sorgen dafür, dass das rote Schlusslicht im südlichen Landkreis in den Topligen gleich zweimal leuchtet. Einmal durch den TSV Bobingen in der Landesliga und einmal für Langerringen in der Bezirksliga. Beide müssen nun zeigen, ob sie dem nervenzermürbenden Abstiegskampf gewachsen sind. Vielleicht gibt es ja einen internen Wettbewerb, wem es als Erstes gelingen wird, das ungeliebte rote Lämplein wieder abzugeben. (mit rony)