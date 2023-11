Der Einsatz stimmt beim TSV Bobingen

Die Landesliga-Fußballer des TSV Bobingen mussten im letzten Heimspiel vor der Winterpause eine verdiente Niederlage hinnehmen. Doch der Einsatz hat einmal mehr gestimmt.

Keine Punkte konnte der TSV Bobingen im letzten Heimspiel vor der Winterpause im heimischen Siegmundpark behalten. Beim 0:1 gegen die SpVgg Unterhaching mussten die Bobinger Fußballer die spielerische Überlegenheit der U 23 des Drittligisten anerkennen. Gegen gut ausgebildete und laufstarke Unterhachinger hatte es die Elf von Spielertrainer Christopher Detke schwer, in die Zweikämpfe zu kommen und konnte ihre Kampfkraft nicht wirklich wirkungsvoll auf den Platz bringen.

Trotzdem wäre ein Unentschieden gegen den neuen Tabellenführer der Landesliga durchaus möglich gewesen. Denn die Hachinger strahlten trotz Feldüberlegenheit nicht allzu viel Torgefahr aus. Bedauerlicherweise fiel der Gegentreffer durch einen Strafstoß wieder einmal nach einem individuellen Fehler. Haching hatte zwar noch weitere Torgelegenheiten, die der TSV jedoch mit guter Abwehrarbeit, tollen Torwartparaden und etwas Glück immer wieder entschärfen konnte.

Bobingens Stürmer Maximilian Krist brachte es auf den Punkt. "Trotz spielerischer Überlegenheit des Gegners wäre ein erkämpftes Unentschieden durchaus möglich gewesen." Letztlich war das Ergebnis aber gerecht, hätte es doch auch höher ausfallen können. Als Fazit nach zwölf Heimspielen an der Hoechster Straße bleibt, dass in Bobingen durchweg guter Landesligafußball gezeigt wurde. Auch wenn die Ergebnisse aus Bobinger Sicht nicht immer so waren, wie man es sich erhofft hatte. Die Schützlinge von Sebastian Jeschek zeigten immer wieder starke spielerische Leistungen. Ungünstigerweise zu oft nur in einer Halbzeit. Immer wieder vergaben sie Chancen auf Punktgewinne durch individuelle Fehler. Und das Glück war auch nicht immer auf der Seite des Aufsteigers.

Was aber durchweg stimmte, war die Einsatzbereitschaft und die Moral der Truppe. Trotz einiger negativer Erlebnisse sagte Spielertrainer Christopher Detke: "Wir wollen uns den Spaß an diesem tollen Sport Fußball bewahren." In der vor der Tür stehenden Winterpause wird in Bobingen sicherlich viel gearbeitet werden. Denn es gilt, die Fehleranfälligkeit abzustellen. Dabei werden die bisher gemachten Erfahrungen in den zurückliegenden Landesligaspielen bestimmt hilfreich sein. Dass sich die Bobinger ihren Spaß am Fußball bewahrt haben, ist daran zu erkennen, dass sie auch in diesem Jahr, anders als viele Clubs in der Region, wieder an der Hallenfußballrunde teilnehmen werden. Der Aufsteiger hat sich im Kampf gegen den Abstieg noch keinesfalls aufgegeben. Das zeigt ein Blick auf die reine Rückrundentabelle. Dort belegt der TSV Bobingen nach vier Spieltagen einen achtbaren fünften Tabellenplatz. Eine Gelegenheit das Punktekonto aufzufüllen gibt es noch. Die letzte Partie vor der Winterpause bestreitet der TSV Bobingen am kommenden Freitag im Auswärtsspiel gegen den starken Mitaufsteiger aus Aindling unter Flutlicht.

Ein Tore-Spektakel bekamen die Zuschauer beim 7:6 der Spielvereinigung Lagerlechfeld gegen Ottmarshausen in der Kreisliga geboten. Immer wenn man das Gefühl hatte, die Lechfeldhasen haben die drei Punkte sicher, kamen die Gäste zurück. Sogar nach einem Drei-Tore-Rückstand erzielte Ottmarshausen in nur acht Minuten den Ausgleich. So spektakulär die Partie auch für die Zuschauer war - Lagerlechfelds Trainer Daniel Raffler hätte gerne darauf verzichtet: „Durch Slapstick-Einlagen auf dem rutschigen Platz haben wir den Gegner immer wieder ins Spiel gebracht, obwohl wir eigentlich die klar bessere Mannschaft waren. Aber am Ende hat es ja dann doch gereicht“, war Raffler nach dem Schlusspfiff erleichtert.

Königsbrunner Spezialisten für den Endspurt

Die beiden Königsbrunner Kreisligisten entwickeln sich zu Spezialisten für entscheidende Tore in den letzten Minuten. Am vergangenen Wochenende gab es zweimal den „Lucky Punch“, sowohl für den FC Königsbrunn bei der Augsburger Viktoria, als auch für den TSV Königsbrunn im Heimspiel gegen den SSV Anhausen. Alexander Lammer traf für den FC in der fünften Minute der Nachspielzeit, die entscheidende Vorlage dazu kam von Erich Turgunbajew. Nicht ganz so lange mussten die Fans des TSV auf das erlösende Tor von Emre Yeni in der 89. Minute warten. Beide Torschützen wurden erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt und stachen somit als Joker zum jeweiligen 1:0-Sieg.

Und das war kein Einzelfall, denn dieses Szenario gab es auch schon eine Woche vorher. Beim Spiel in Lagerlechfeld traf Jan Plesner per Kopfball in der 85. Minute zum 1:1-Ausgleich für den FC Königsbrunn und Fabian Britsch erzielte in der 90. Minute den Siegtreffer für den TSV im Heimspiel gegen den TSV Neusäß.

Nicht ganz so glücklich lief es für den dritten Königsbrunner Verein in der Bezirksliga. Der SV Türkgücü Königsbrunn verlor nach drei Siegen in Folge sein Heimspiel gegen den TSV Babenhausen. Vor der kleinen Siegesserie hatte das Team von Trainer Paolo Maiolo drei Spiele hintereinander verloren. Das Muster von drei Niederlagen und drei Siegen muss sich aber beim anstehenden Auswärtsspiel beim FC Thalhofen nicht fortsetzen.

Die Tops & Flops des Spieltages





Top des Spieltages: Fußball ist nicht nur Sport, er dient auch der Unterhaltung. Dabei sind Tore das Salz in der Suppe. Laut einer Statistik fallen davon 2,7 pro Spiel. Diese Statistik ist allerdings bei manchen Teams wohl eher unbekannt. Gut zu sehen beim Kreisligamatch zwischen Lagerlechfeld und Ottmarshausen. Insgesamt 13-mal klingelte es in den Gehäusen auf beiden Seiten. Im Nachhinein gesehen, hätte für dieses Spiel wohl ein Vergnügungssteueraufschlag bezahlt werden müssen. Das Spiel hatte trotzdem viel Spannung, denn die Treffer, darunter drei Elfmeter, waren gut verteilt. Am Ende behielten die Lechfeldhasen mit 7:6 die Oberhand. Kein Spiel für schwache Nerven.





Die Unberechenbaren: Das sind die Kicker von Türkgücü Königsbrunn. Vor der Saison als einer der Favoriten der Bezirksliga gehandelt, tat sich die Elf zu Beginn der Saison schwer. Doch mit zuletzt drei Siegen in Folg, schien sich das Team von Trainer Paolo Maiolo gefunden zu haben und den Blick Richtung Tabellenspitze zu richten. Gegen den Angstgegner aus Babenhausen half der Aufwärtstrend aus den letzten Spielen jedoch nicht. Auch im achten Aufeinandertreffen konnten die Königsbrunner nicht gegen die Elf aus dem Unterallgäu gewinnen.

Luft im Abstiegskampf: Kreisligist Kleinaitingen verlässt die direkten Abstiegsplätze. Mit einem doch etwas überraschenden, Sieg beim SC Kissing kann sich die Truppe von Johannes Ankermüller auf den Relegationsplatz vorarbeiten. Ob der Schwung aus diesem Spiel reichen wird, wenn es am kommenden Spieltag gegen den Zweiten der Tabelle, die SpVgg Lagerlechfeld geht, bleibt allerdings abzuwarten.

Keine Luft im Abstiegskampf: Trotz immer wieder ansprechenden Leistungen kann der TSV Bobingen in der Landesliga den direkten Abstiegsplatz nicht verlassen. Gegen den neuen Tabellenführer der Landesliga, die U 23 der SpVgg Unterhaching, unterlagen die Bobinger mit 0:1. Doch mit nur zwei Punkten Abstand zum Relegationsplatz ist noch alles möglich. Nicht eingreifen konnte an diesem Wochenende die SpVgg Langerringen. Das Spiel gegen Wiggensbach wurde abgesagt. Langerringen bleibt auf dem letzten Platz in der Bezirksliga. Ob es noch gelingen kann, die rote Laterne vor der Winterpause abzugeben, zeigt der kommende Spieltag. Denn dann treffen in zwei Kellerduellen Langerringen auf Ottobeuren und Heimertingen auf Kaufbeuren.

Flop des Spieltages: Das Wetter hat den Spieltagsplanern wieder einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die großen Regenmengen unter der Woche sorgten in den Amateurligen für reihenweise Spielausfälle. So gab es in der Kreisklasse nur drei Partien. Erwischt hat es auch den Landesligisten TSV Schwabmünchen. Dessen Match gegen die Eintracht aus Karlsfeld konnte wegen Unbespielbarkeit des Platzes nicht angepfiffen werden. Durch den gleichzeitigen Sieg von Unterhaching in Bobingen musste das Team von Esad Kahric die Tabellenführung abgeben. Sollte am kommenden Spieltag Unterhaching gegen Karlsfeld gewinnen, überwintert Schwabmünchen, statt auf dem Platz an der Sonne, nur als Tabellenzweiter.