In Gennach erstrahlt das Heilige Grab

Alle zwei Jahre wird dieses Kunstwerk über die Osterfeiertage in der Kirche St. Johannes aufgebaut – Bis zum Dienstag ist es zu sehen

Das Heilige Grab wird in Gennach alle zwei Jahre zur Feier der Osternacht in der Pfarrkirche St. Johannes aufgebaut. Kirchenpfleger Anton Hämmerle, die Mesnerin Anni Mayer, Thomas Hämmerle und Armin Hindelang haben die etwa 160 Einzelteile des Heiligen Grabes vom Dachboden des Pfarrhofes heruntergeholt, die schützenden Tücher entfernt und die kostbaren Figuren vom Staub befreit.

Anton Hämmerle hat den genauen Bauplan, nachdem das 5,60 Meter hohe und vier Meter breite Holzbauwerk zusammengesetzt wird. Er kennt auch die Geschichte des Heiligen Grabes. Es wurde im Jahre 1907 vom damaligen Pfarrer Roch zum Preis von 1.500 Mark angeschafft. Erbaut wurde es von der Firma Ludwig Hotter aus Augsburg als Original für die Gennacher Kirche. Anfangs wurde die elektrische Beleuchtung mit einem Akkumulator betrieben, da es 1907 noch keine Elektrizität in Gennach gab.

Vermutlich seit der Kriegszeit wurde der Aufbau des Heiligen Grabes jahrzehntelang vergessen und es schlummerte in einem Nebenraum des Pfarrstadels. Erst im Jahre 1974 hob es der damalige Pfarrer Ignaz Britzelmayr wieder aus der Versenkung und Anton Hämmerle bastelte damals als Elektriker-Lehrling die Beleuchtung. Das Heilige Grab kann vom Gründonnerstag bis zum Dienstag nach Ostern von 9 Uhr bis 18 Uhr in der Gennacher Pfarrkirche besichtigt werden. Die Auferstehung Jesu wird dann im Osternachtsgottesdienst am Karsamstag um 20 Uhr inszeniert.