Sachbeschädigung: Lastwagen-Reifen zerstochen

Ein niedriger vierstelliger Schaden ist in Gennach entstanden: Dort wurden drei Lastwagenreifen zerstochen.

Drei Reifen eines Lastwagens mit Sattelanhänger wurden zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen in Gennach zerstochen. Das Fahrzeug stand in der Langerringer Straße. Laut Polizei ist ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe entstanden. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)