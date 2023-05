150 Jahre Feuerwehr Graben: Das ist beim großen Fest geboten

Mit einem dreitägigen Fest begeht die Feuerwehr Graben ein großes Jubiläum. Wie sich die Wehr in den Jahrzehnten entwickelte und was für die Gäste geplant ist.

Seit 150 Jahren gibt es die Feuerwehr in Graben. Das will gefeiert sein. Los geht's an Christi Himmelfahrt. Die Feierlichkeiten beginnen am Donnerstag, 18. Mai, um 9.30 Uhr mit der Aufstellung zum Festumzug gegenüber der Pfarrkirche an der Kirchbergstraße. Der Umzug führt entlang des Flurwegs zur Festhalle. Nach dem um 10 Uhr stattfindenden Festgottesdienst folgen Festeröffnung und Frühschoppen mit dem Musikverein Graben. Das große Kinderprogramm mit Hüpfburg, Kinderparcours und -schminken beginnt um 13 Uhr, gleichzeitig wird in der Festhalle Kaffee und Kuchen angeboten. Der Startschuss zum großen "Feuerwehr-Gaudi-Wettbewerb" ist um 14 Uhr, die Jugendband Eternal Flame steht ab 15 Uhr auf der Bühne der Festhalle. Dort zeigen ab 16.30 Uhr die Tanzgruppen des TSV Graben ihr Können. Den Festabend mit zünftiger Bierzeltatmosphäre bestreiten die Lumpenbacher ab 19 Uhr. Zum Partyabend lädt die Feuerwehr am Freitag, 19. Mai, ab 20 Uhr mit der Band The Mercuries, Einlass ist ab 18 Uhr. Die "Alarmparty" mit DJ Tomcat beschließt am Samstag, 20. Mai, ab 21 Uhr (Einlass ab 20 Uhr), die dreitägige Jubiläumsfeier, die auch an die Geschichte der Freiwilligen erinnern soll.

Beim Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen fand ein Feuerwehrwettbewerb im Dorf statt. Foto: Foto: Feuerwehr Graben, Repro: Uwe Bolten

Die erste Bewährungsprobe der vom König anerkannten Wehr

Das Fundament der heutigen Feuerwehr Graben wurde am 1. Mai 1873 gelegt, als die Gründung von der "Hohen königlichen Regierung Bayern" anerkannt wurde. Ludwig II. war bayerischer König, Bayern war Teil des Deutschen Reiches und Levi Strauss ließ die Jeans patentieren. Insgesamt zählte die aktive Wehr 43 Mitglieder. Die erste große Bewährungsprobe hatte die Wehr bei einem Brand am 20. Januar 1895 zu bestehen. Gemeinsam mit den Wehren aus der Umgebung berichtet die Feuerwehrwehrchronik von einem Brand mit 225 Einsatzkräften am Haus mit der Nummer 16. Damals gab es noch keine Straßenbezeichnungen. Weitere Großfeuer mussten 1908 und 1909 bekämpft werden.

Für Kommandant Andreas Rudel (links) sind seine Wehrleute ein hervorragendes Team. Foto: Feuerwehr Graben

Im Zweiten Weltkrieg kamen die Frauen zur Feuerwehr

Während des Zweiten Weltkriegs bestand die Wehr aus jungen Damen. Dass die Gräbinger Feuerwehr bei Großereignissen nicht immer auf die Hilfe von außen angewiesen war, zeigte das Jahr 1947: Im August brannte ein Möbellager auf dem Fliegerhorst, und man unterstützte als lokale Wehr..

Der Umzug ins Domizil an der Angerstraße

Im Juli 1978 wurde nach umfangreichen Vorbereitungen eine neuen Fahne geweiht, 1997 zog die Wehr von der Lechfelder Straße ins neue Domizil an der Angerstraße. Dort sind auch die drei Einsatzfahrzeuge stationiert. "Wir sind zwar der Tradition verbunden, richten jedoch immer den Blick nach vorne", sagt Kommandant Andreas Rudel und begründet damit auch die Neuanschaffung des geländegängigen mittleren Löschfahrzeugs (MLF), welches das Löschgruppenfahrzeug 8 (LF8) aus dem Jahre 1989 ersetzen soll.

Technische Hilfeleistungen haben im Vergleich zu Löscheinsätzen deutlich zugenommen. Foto: Feuerwehr Graben

Schwerpunkt der Feuerwehr Graben liegt auf technischer Hilfeleistung

Das Einsatzspektrum der Wehr hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. "Der Schwerpunkt liegt nun immer mehr auf technischer Hilfeleistung. Auch die durch Brandmeldeanlagen zugenommenen Fehlalarme haben etwas zugenommen. Aber lieber ein Fehlalarm als so ein großer Brand wie im November 1994, bei dem die Filiale der Raiffeisenbank an der Lechfelder Straße in Flammen stand", erinnert sich Rudel und ergänzt: "Große Feuer sind deutlich seltener geworden. Heute brennt schon mal eine Abfallsammelanlage bei einem Logistiker im Gewerbegebiet. Die Abnahme der Großschadensereignisse ist auch die Folge des erhöhten technischen Brandschutzes."

Die hohe Akzeptanz der Feuerwehr in der Kommune spiegelt die Anzahl der Mitglieder im Feuerwehrverein wider. "Mit rund 200 Mitgliedern sind wir sehr stark aufgestellt. Ohne die hohe Anzahl der passiven Mitglieder, die uns mit ihren Beiträgen unterstützen, wären die zahlreichen Aktivitäten nicht möglich", sagt Jan Kösters als Vereinsvorsitzender.

Vereinzelt kommt es für die Feuerwehr Graben zu Löscheinsätzen, wie beim Brand einer Müllablage im Gewerbegebiet. Foto: Feuerwehr Graben

16 Frauen sind im aktiven Dienst bei der Feuerwehr in Graben

Aktuell hat die Feuerwehr Graben über 56 aktive Mitglieder - davon 16 Frauen. "Mir persönlich liegt die Jugendarbeit besonders am Herzen. Ich bin stolz auf den Willen, sich in den Dienst an der Gemeinschaft zu stellen", beschreibt Kommandant Andreas Rudel die zehnköpfige Jugendfeuerwehr der Kommune. Er sei sehr stolz auf sein starkes Team, für das Hilfeleistung eine Selbstverständlichkeit im täglichen Leben darstelle. "Im Endeffekt ist es wie bei den Musketieren: alle für einen und einer für alle", sagt Rudel.