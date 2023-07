Amazon weist Vorwürfe der Gewerkschaft zurück

Bei Amazon in Graben wird seit Sonntag gestreikt. Die Gewerkschaft erhebt Vorwürfe gegen das Unternehmen, das nun Stellung bezogen hat.

Seit Sonntag (9. Juli) wird bei Amazon in Graben gestreikt. In der sogenannten „Prime-Week“ wollen die Beschäftigten ein Zeichen gegen die dramatisch schlechten Arbeitsbedingungen setzen, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di. Sie wirft Amazon vor, bei der Aktionswoche das Letzte aus den Mitarbeitern rauszupressen. Außerdem macht sich die Gewerkschaft schon seit längerem dafür stark, dass Amazon die Tarifverträge des bayerischen Einzel- und Versandhandels anerkennt.

Das Unternehmen weist die Vorwürfe der Gewerkschaft zurück und erwartet keine Einschränkungen wegen der Streiks. „Unsere Teams an den Logistik-Standorten haben sich gewissenhaft auf die Prime Day Aktionstage vorbereitet und sind bereit, die Kundenbestellungen zu bearbeiten. Wir bieten eines der weltweit fortschrittlichsten Arbeitsumfelder mit wettbewerbsfähigen Löhnen, Prozessen und Systemen, die das Wohlbefinden und die Sicherheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährleisten", heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens.

Der umgerechnete Einstiegslohn für Logistikmitarbeitende bei Amazon in Deutschland werde ab September bei 14 Euro brutto pro Stunde aufwärts liegen, inklusive Bonuszahlungen. Nach zwei Jahren Betriebszugehörigkeit liege der Lohn im Durchschnitt dann bei 37.000 Euro brutto pro Jahr. Zahlreiche Extras und Vergünstigungen kämen noch hinzu, wie die Übernahme der Kosten für das 49-Euro Ticket für alle Amazon-Mitarbeitende an allen Amazon-Standorten. Dazu käme die Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge, Zuschüsse für eine Weiterbildung von bis zu 8.000 Euro, kostenlose Versicherungen, vergünstigte Mahlzeiten, kostenlose Getränke sowie Zuschläge, etwa für Überstunden. (AZ)