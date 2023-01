Bücherei Graben macht sich fit für die Zukunft als "Open Library"

Plus Im beschaulichen Graben geschieht Zukunft: Die Gemeindebücherei soll zur „Open Library“ werden, eine immer geöffnete und für alle Menschen zugängliche Bücherei.

Susanne Adler vom Leitungsteam und Sabine Biedermann vom Kulturbüro geraten ins Schwärmen, wenn sie in die Zukunft der Bücherei Graben blicken. Die beiden Frauen haben das im Rahmen des Workshops „Fit für die Zukunft – Schritt für Schritt zum Bibliothekskonzept“ der Landesfachstelle München erarbeitete Bibliothekskonzept im November 2019 vorgelegt, und es ist schon mehr als pure Vision. Nach zwei Jahren Pandemie und Betrieb „mit angezogener Handbremse“ startet die Bücherei jetzt wieder mit voller Kraft durch.