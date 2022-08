Auf dem Lechfeld gibt es einen Herbst voller Kultur für Klein und Groß

Kulturpur Lechfeld: In Graben wird mit üppigem Veranstaltungsprogramm in den Herbst gestartet. Das ist von September bis Dezember geboten.

Ob Musik, Literatur oder Theater: Der Herbst wird bunt auf dem Lechfeld. Unter der Motto "Kulturpur Lechfeld" hat das Kulturbüro namhafte Künstlerinnen und Künstler nach Graben eingeladen und auch für Familien und Kinder wird es Vorstellungen geben. Alle Veranstaltungen finden im Kulturzentrum Graben, Via-Claudia-Weg 4, statt – mit Ausnahme von "The Funky Side of Christmas" am 25. November. Das Konzert wird im Bürgersaal in der Lechfelder Straße 12 in Graben ausgerichtet.

Am Sonntag, 11. September, kommen die Momentensammler mit "Rock Around The Clock“ und zeitlosen Songs von Stars des Rock´n´Roll um 19 Uhr ins Kulturzentrum.

Traditionelle und moderne Songs aus Irland präsentiert das Trio Shamrock Irish Pub Music am Sonntag, 25. September. "Irish Folk Feeling" startet um 19 Uhr.

Am Sonntag, 9. Oktober, wird es ab 19 Uhr mit „Amor! Amor! Amor!“ leidenschaftlich und feurig. Das Ricardo Volkert & Ensemble spielt für das Publikum mit Flamencogitarre, Violoncello und Gesang süß-melancholische sowie lebenslustige Lieder aus Spanien und Lateinamerika.

Das Trio Shamrock Irish Pub Music verwandelt die Bücherei im Kulturzentrum Graben für einen Abend in einen Irish Pub. Foto: Steffi Lindenmeir

Büchereisonntag mit Kindertheater in Graben

Beim Büchereisonntag am 16. Oktober, lädt die Bücherei Graben von 13.30 bis 16.30 Uhr ein, die neuesten Erscheinungen auf dem Buchmarkt zu leihen und in Ruhe das Medienangebot der Bücherei zu erkunden, während die Kinder im 1. Stock des Kulturzentrums um 14.30 Uhr „Urmel aus dem Eis“ vom Theater “Fritz und Freunde” anschauen dürfen.

„Notenlos durch die Nacht“ lautet das Motto von Andreas Speckmann & Bastian Pusch am Sonntag, 23. Oktober (19 Uhr). Die Gäste erwartet improvisiertes musikalisches Kabarett – gestaltet nach den Wünschen des Publikums.

Am Samstag, 5. November, findet um 19 Uhr der "Wiener Heurigen-Abend“ mit den Philharmonia Schrammeln Augsburg statt. Mitglieder des Staatstheaters Augsburg präsentieren feinste "Schrammelmusik" mit den Themen Wien, Wein und Liebe. An der Theke im Büchereicafé gibt es passenden Wein und Schmankerl.

In Büchern schmökern, Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre genießen und gute Gespräche führen, können Gäste des Büchereisonntags am 13. November, von 13.30 bis 16.30 Uhr. Ab 14.30 Uhr gibt es vom Clowness Theater die Kindervorstellung „Glucks, die Drachenbezwingerin“.

Auszüge aus einem guten Buch und erfrischende Livemusik gibt es am Samstag, 19. November, bei der „WeinLese N° 39“ mit dem A n´ D Sharp Quintett & Sabine Olbing & Anna Biedermann (20 Uhr). Begleitet wird die Vorstellung von einer Käseplatte und ausgewähltem Wein.

Am Freitag, 25. November, um 20.30 Uhr zeigen die Hot Wings „The Funky Side of Christmas“. Mit Funk- und Soulmusik wird die Weihnachtszeit eingeläutet. Die Veranstaltung findet im Bürgersaal in der Lechfelder Straße statt.

Das abwechslungsreiche Kulturpur-Programm endet mit dem „Weihnachts-Spezial“ der Christmas-Band am Samstag, 10. Dezember (20 Uhr). Die Momentensammler und die Wein-Lese-Jazzer nehmen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf einen Streifzug durch die Musik. Bekannte Weihnachtsklassiker dürfen an diesem Abend natürlich nicht fehlen.



Karten für alle Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf beim Kulturbüro Lechfeld, Rathausplatz 1 in Graben, Telefon 08232/9621-32, sowie per E-Mail an Sabine Biedermann: sabine.biedermann@graben.de.