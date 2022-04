Gartentor verriegelt: Bauhof-Mitarbeiter befreien Grundstücksbesitzer

Ein Grundstücksbesitzer in Graben kam mit seinem Auto nicht mehr vom Hof, weil Unbekannte das Tor blockiert haben. Wer ihm Böses will, weiß der Mann nicht.

Einen ungewöhnlichen Fall von Nötigung hat ein Grundstücksbesitzer in Graben erlebt: Unbekannte haben sein Gartentor mit einem Bügelschloss verriegelt. Der Mann konnte deshalb nicht mehr mit seinem Auto auf die Straße fahren. Mitarbeiter des Gräbinger Bauhofs mussten anrücken und das Schloss entfernen. Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung.

Die Polizei hofft nun, mithilfe von Zeugenaussagen Hinweise auf verdächtige Personen zu bekommen. Passiert sein muss die Tat zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 9 Uhr. Das Grundstück liegt in der Weizenstraße 3 in Graben. Der Geschädigte selbst konnte keinen Hinweis auf mögliche Verdächtige geben: "Der Grundstückseigentümer konnte sich nicht vorstellen, wer ihm da was Böses wollte", heißt es im Polizeibericht.

Zeugen sollen sich unter 08232/96060 bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen melden. (adi)