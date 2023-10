Gesundheitliche Probleme: Senior fährt in Straßengraben

Der Rettungsdienst stellt fest, dass ein gesundheitliches Problem zum Verkehrsunfall in Graben führte.

Ein 83 Jahre alter Mann ist am Dienstagmorgen, 10. Oktober, mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in ein angrenzendes Feld gefahren. Er war auf der Kreisstraße A30 von Schwabmünchen kommend in Richtung Graben unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen und einen Leitpfosten. Der Rettungsdienst stellte anschließend fest, dass ein plötzlich aufgetretenes gesundheitliches Problem des Seniors zu dem Verkehrsunfall geführt hatte. Deswegen wurde der Mann zu weiteren Untersuchungen in die Wertachklinik nach Schwabmünchen gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (AZ)