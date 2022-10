Gewerkschaft ruft zum Arbeitskampf bei Amazon in Graben auf

Plus Verdi will, dass die Mitarbeiter Tarifverträge erhalten. Amazon erhöht ab September den Stundenlohn.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi rief in dieser Woche Mitarbeiter des Versandriesens Amazon am Standort Graben zum Arbeitskampf auf. Amazon müsse sich zur Existenzsicherung mit Tarifverträgen verpflichten, lautete die Forderung der Gewerkschafter. Letztere seien im Kampf um gute und gesunde Arbeit ein zentraler Schritt.