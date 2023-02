Jahresempfang in Lechfeld: Gesegnet mit Menschen, die sich einbringen

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand in der Evangelischen Kirchengemeinde Lechfeld wieder ein Mitarbeiter-Jahresempfang statt.

Pfarrer Leander Sünkel und dem Kirchenvorstand war es ein Herzensanliegen, all denen zu danken, die sich ständig engagieren, damit in dem einladenden Gemeindezentrum an der Landsberger Straße viele Angebote gemacht werden können.

Begonnen hatte der besondere Tag mit einem Gottesdienst an ungewohntem Ort: Da seit der Energiepreisproblematik Gottesdienste als "Winterkirche" im Gemeindehaus gefeiert werden, hatte man alle Türen und Trennwände geöffnet, um eine schöne Gottesdienstatmosphäre und ein einladendes Ambiente mit Tischgruppen für Kaffee und Imbiss bereitzustellen. In seiner Predigt ging Pfarrer Sünkel auf die Erzählung von der Verklärung Jesu ein, als die ersten Gemeindeleiter um Petrus als Augenzeugen gleich "Hütten" bauen wollten, um Jesu Licht und Güte ein Zuhause in der Welt zu geben. Ähnlich sei es mit einer Kirchengemeinde, deren Mitarbeitende Räume anböten, damit man sich in der Gegenwart Gottes versammeln und Gemeinschaft erleben könne. Dies täte man ähnlich wie Petrus in der Überzeugung, dass Gemeindeleben mit Jesus in der Mitte ein Segen sei.

Langjährige Helfer verabschiedet

Noch im Gottesdienst selbst wurden sechs Mitglieder aus dem Vorstand des Fördervereins um den langjährigen Vorsitzenden Klaus Günther verabschiedet. Zugleich nahm die Gemeinde dankbar zur Kenntnis, dass sich um Uli Thierauf ein neuer Vorstand schart, der das Wirken des Fördervereins fortsetzt. Ohne die Kreativität und den Fleiß sowohl der alten als auch der neuen Mannschaft wären viele Investitionen und Vorhaben der Kirchengemeinde finanziell nicht möglich, wie die sanierte Orgel, die Sitzkissenheizung und vor allem der Bau des Gemeindezentrums bewiesen.

Als dann beim anschließenden Sektempfang, den die Vertrauensfrauen des Kirchenvorstands Sonja Werner und Dr. Ute Grimm-Müller mit einer Laudatio auf die Mitarbeitenden einleiteten, mehr als 60 Ehrenamtliche in muntere Gespräche kamen, wurde rasch klar, wie wichtig solch eine Dankveranstaltung ist und wie sehr sie vermisst wurde. Pfarrer Sünkel stellte mit launigen Worten alle Helfer und ihr Engagement vor. Er konnte durch Jugenddiakon Gert Jäger endlich die Besetzung der zweiten halben Pfarrstelle ankündigen. Auch der Dank an Prädikantin Dankmann, Ruhestandspfarrer Aschoff, Militärpfarrer Webler und Schulpfarrerin Renate Kühn – selbst durch ihren Vater Diakon Manfred Kühn einst ein Kind der Gemeinde – wurde nicht vergessen für die Übernahme von Gottesdiensten. Viele Zeichen wurden gesetzt, die verdeutlichten, wie gesegnet die Evangelische Gemeinde Lechfeld ist mit Menschen, die sich einbringen und die Weitergabe der Botschaft Gottes in vielfältiger Form ermöglichen.

