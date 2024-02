Kind bei Verkehrsunfall in Lagerlechfeld leicht verletzt

Ein Bub wechselte am Dienstag in Lagerlechfeld mit seinem Fahrrad unvermittelt die Straßenseite und prallte gegen ein Auto.

Ein 13-jähriges Kind wurde am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Lagerlechfeld leicht verletzt.

Der Bub befuhr laut Polizei um 15.10 Uhr mit seinem Fahrrad zunächst den Gehweg entlang der Bahnhofstraße auf der falschen Seite entgegen der Fahrtrichtung. Auf Höhe der Blumenstraße wechselte er unvermittelt auf die Fahrbahn, um die Bahnhofstraße zu überqueren. Dabei übersah er ein Auto und fuhr gegen dessen Fahrzeugseite.

Der Bub stürzte und zog sich dadurch leichte Verletzungen zu, welche vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Im Anschluss konnte der 13-jährige zu seinen Eltern. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. (AZ)