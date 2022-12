Züge und Bahnhöfe im Miniformat locken Hunderte Besucher an

Mehr als 600 Menschen bestaunen die Modulanlagen der Eisenbahn-Modellbaugruppe Lechfeld beim Tag der offenen Tür.

Gut 600 Eisenbahn-Begeisterte haben am Tag der offenen Tür die Eisenbahn-Modellbaugruppe Lechfeld besucht. "Dieser Ansturm hat alle unsere Erwartungen übertroffen", sagte der Vorsitzende Hans Sieger. "Zum Glück kamen nicht alle gleichzeitig, das hätte die Räume gesprengt."

Historischer Bahnhof von Lagerlechfeld ist zu sehen

Bei dem einmal im Jahr stattfindenden bundesweiten Tag der offenen Tür packen alle Mitglieder kräftig mit an. In sogenannten Modulanlagen wurden originalgetreue Nachbildungen von Bahnhöfen und ganze Eisenbahn- und Ortslandschaften präsentiert. Sehr beeindruckend war die Simulation der Nacht, die beleuchteten Häuser und Fabriken, wie die Bahnhöfe mit den einfahrenden Zügen. Da gab es den historischen Bahnhof Lagerlechfeld mit vielen liebevollen Details zu sehen sowie das Gebäude mit einem Supermarkt in den 1960er-Jahren, in dem heute eine Bank untergebracht ist. Oder das Gebäude der alteingesessenen ehemaligen Metzgerei Höchtl, das demnächst auch aus dem Ortsbild verschwinden wird.

Außerdem wurden viele Fantasieanlagen gezeigt. So konnten Interessierte im Clubheim diese Modellanlagen betrachten, mit den Clubmitgliedern diskutieren und sich eingehend über Technik, Tricks beim Aufbau und über Händlernachweise beraten lassen. Vom Schreiner über den Elektriker bis hin zum Feinmechaniker waren alle Fachrichtungen vertreten. Zum anderen wurden Kenntnisse über die große Bahn, über das Transportwesen und über die Geschichte der Bahn von Lagerlechfeld vermittelt.

Grabens Bürgermeister Scharf ist ein großer Fan von Modellzügen

Ein großer Fan von Modellzügen zu sein, gestand Bürgermeister Andreas Scharf aus Graben, der dem Club einen Besuch abstattete. Sie seien seine geheime Leidenschaft: "Als Kind und Jugendlicher wurde regelmäßig zu Weihnachten die Modellbahn herausgeholt und aufgebaut, das war einfach so Tradition", erzählte er. Scharf war dem Modellbahnclub behilflich, als dieser im Jahr 2018 neue Clubräume suchte. An diesem Tag der offenen Tür informierte sich der Bürgermeister über den erfolgreichen Umbau und den Einzug in die alten Umkleide- und Duschkabinen der Hans-Winkler-Halle in Lagerlechfeld.

So zeigt sich, dass das Hobby Modellbahn enorm vielfältig ist, einerseits bei den Aktivitäten, andererseits bei dem, was man daraus lernen könne. "Im Unterschied zu jeglichen anderen Spielen bestimmen die Regeln der wirklichen, realen Welt dieses Spiel. Man muss keine Spielregeln erfinden", so ein Vereinsmitglied.

Die Mitglieder treffen sich regelmäßig jeden Donnerstag ab 19 Uhr in den Vereinsräumen. Wer Interesse hat, ist willkommen.