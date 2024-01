Tischtennis-Senioren krönen ihre Champions

116 Spielerinnen und Spieler über 40 Jahren ermittelten in Graben die schwäbischen Meister in 18 Einzel- und Doppelkonkurrenzen.

Die Gräbinger Sporthalle war am zweiten Sonntag des Jahres von 10 bis 21 Uhr mit 15 Tischtennis-Platten ausgestattet, denn es fanden die schwäbischen Bezirksmeisterschaften der Verbände Nord und Süd der Senioren in elf Einzel-, sechs Doppel- und einem Mixed-Wettbewerb statt. Gespielt wurde in zwei Altersgruppen von 40 bis 65 Jahren und ab 65 aufwärts. Innerhalb der Altersgruppen wurden die Wettbewerbe in verschiedene Klassen nach der Spielstärke aufgrund der Punktewerte der Spielerinnen und Spieler unterteilt.

Mit 116 Teilnehmern wurden die Anmeldungen des Vorjahres überschritten. Das Mammutturnier wurde von der Abteilung Tischtennis der SpVgg Lagerlechfeld-Graben bestens organisiert. Abteilungsleiter Bodo Weiser und die Turnierleitung mit Brigitte Becht, Andrea Gaurieder, Rudi Sabienski und André Remenar hatten alle Hände voll zu tun, um alle Ergebnisse der Gruppen- und Finalspiele korrekt zu erfassen. Das Küchenteam sorgte für die preiswerte Verpflegung der Sportler. Aber auch an den Tischtennisplatten waren die Lagerlechfelder erfolgreich. Drei von ihnen schafften den Sprung ins Halbfinale. Brigitte Becht gewann mit ihrer Partnerin Sandra Dusil vom TSV Zusmarshausen das Damen-Doppel aller Klassen und wurde zweite im Damen-Einzel 40A. Sergej Trauter wurde vierter im Herren-Einzel 40C und Tanja Ritter zweite im Damen-Einzel 40C.

Weitere Spitzenplatzierungen aus dem südlichen Landkreis:

Wolfgang Schönwetter (TSV Schwabmünchen) 2. Platz im Doppel 40D/65B,

Alexandro Picierro und Daniel Rüster (TSV Klosterlechfeld) 3. im Doppel 40E,

Henning Gröver (SpVgg Langenneufnach), 2. im Doppel 65A

Martin Poschag (SpVgg Langenneufnach), 2. im Einzel 40B

Alexandro Picierro wurde auch noch Dritter im Herren-Einzel 40E.

Die Halbfinalisten aller Klassen qualifizierten sich zur bayerischen Senioren-Meisterschaft der Leistungsklassen am 27. und 28. April 2024 in Vohburg