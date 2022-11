Unbekannter zerkratzt Auto

Mit einem spitzen Gegenstand wurde ein Auto in Graben zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Amazonstraße in Graben wurde am Montag in der Zeit von 6.30 bis 15.15 Uhr ein weißer Audi Q5 beschädigt. Das Fahrzeug stand dort auf einem Parkplatz, als ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite verkratzte. Der Schaden an dem Audi beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)