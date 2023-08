Thema Windkraft wird vertagt – kommt dann aber auf eine größere Bühne

Warum die Gemeinderatssitzung nun am kommenden Dienstag mit Bürgerbeteiligung in der Mehrzweckhalle stattfindet.

Das Interesse der Bürgerinnen und Bürger war groß, die Besucherplätze im Gemeindesaal in der Reinhartshofer Straße waren voll besetzt. Denn es standen die Abwägungsbeschlüsse aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange über die Ausweisung von Flächen für Windkraftanlagen auf der Tagesordnung.

Im ersten Entwurf zur Änderung des Flächennutzungsplans waren zwei Waldgebiete westlich von Reinhartshofen, zwei Gebiete am Höhenzug der Wertachleite sowie Flächen im Osten der Gemeinde im Hochfeld vorgesehen. „Bei der Öffentlichkeitsbeteiligung wurden viele Stellungnahmen vorgebracht. Die Unterlagen zur Abwägung umfassen 249 Seiten“, verkündete Bürgermeister Erwin Goßner und erklärte, dass diese erst am Vortag der Gemeinderatssitzung vom Planungsbüro OPLA bei der Gemeinde eingegangen sind.

„Aufgrund der vielen eingegangenen Stellungnahmen sah sich das Büro nicht imstande, dies früher zu erledigen. Alle Gemeinderatsmitglieder sollten aber ausreichend Zeit haben, sich mit den Inhalten zu beschäftigen und Fragen bereits im Vorfeld zu formulieren und an das Büro herantragen zu können“, sagte der Bürgermeister und begründete damit den Antrag zur Vertagung dieses Themas.

Bei der öffentliche Gemeinderatssitzung können Bürger Fragen stellen

Wegen des großen öffentlichen Interesses soll die Gemeinderatssitzung nun am Dienstag, 29. August, um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle bei der Grundschule am Schächerweg nachgeholt werden. Bei dieser öffentlichen Sitzung wird auch den Bürgerinnen und Bürgern gestattet, Fragen an das Planungsbüro OPLA zu stellen. Der Gemeinderat stimmte der Vertagung geschlossen zu.

Aus nicht öffentlicher Sitzung gab Bürgermeister Goßner bekannt, dass die Mehrkosten von rund 15.500 Euro für die Herstellung der Parkplätze im Osten des Friedhofs genehmigt wurden. Ebenso wurde der Kooperationsvertrag mit dem Träger Frère-Roger-Kinderzentrum für die Jugendarbeit an der Schule verlängert. Außerdem ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung, juristischen Beistand bei der Gründung einer Bürgerwind GmbH & Co .KG zu beauftragen, um Modelle für einen Vertrag zu entwickeln.