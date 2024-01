Beschäftigte ertappen einen Ladendieb

Der Mann wollte zum zweiten Mal den Laden verlassen, ohne zu bezahlen.

Ein 61 Jahre alter Mann ist in einem Supermarkt in der Augsburger Straße beim Ladendiebstahl ertappt worden. Dabei handelte es sich um einen Wiederholungstäter. Der Mann hatte mit seinem gefüllten Warenkorb einfach das Geschäft verlassen, ohne zuvor die Ware im Wert von mehr als 50 Euro an der Kasse zu bezahlen. Der 61-jährige war dem Personal allerdings bereits von einem Vorfall am 21. Dezember bekannt gewesen, als er mit einem gefüllten Einkaufswagen das Geschäft ebenfalls ohne Bezahlung verlassen hatte. Damals hatte er sich mit einem Auto entfernen können, bevor seine Personalien festgestellt werden konnten. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen der beiden Ladendiebstähle. (AZ)