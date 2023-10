Unbekannter fährt geparktes Auto in Großaitingen an

Ein geparktes Auto wurde im Aschenbrennerweg in Großaitingen angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat ein geparktes Auto im Aschenbrennerweg in Großaitingen angefahren. Der Seat wurde am Dienstag zwischen 16.50 und 17.10 Uhr an der vorderen Stoßstange beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro. Die Polizei bittet Personen, die etwas beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 08232/96060 zu melden. (AZ)