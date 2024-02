Vereinserweiterung könnte kulturelle Impulse für Großaitingen bringen

Der Soldaten- und Veteranenverein plant eine Zukunftssicherung mit neuem Angebot. Wie das aussehen kann, soll ein Team erarbeiten. Großaitingen will helfen.

Mit neuen Ideen startet der Soldaten- und Veteranenverein ins neue Jahr. Erst kürzlich trafen sich die Mitglieder zu ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung. Traditionell begann die Veranstaltung mit den Grußworten von Vorstand Josef Weber und dem Gedenken an die verstorbenen und gefallenen Mitglieder. Dazu wurde das Lied vom guten Kameraden angestimmt. Die folgenden Berichte von Schriftführer Bernhard Hüther, der auch den Kassenbericht vortrug, fanden die Zustimmung der Versammlung. Auch die von Kassenprüfer Klaus Kaiser vorgeschlagene Entlastung wurde einstimmig angenommen. Weber spendete den einzelnen Funktionsträger großes Lob für die gute Zusammenarbeit innerhalb der Führungsmannschaft. Ihre Mitarbeit habe ein reibungsloses Vereinsleben erst ermöglicht.

Ehrung langjähriger Mitglieder

Die von Bürgermeister Erwin Gossner durchgeführten Neuwahlen bestätigten die amtierende Vorstandschaft samt Kassenprüfer. Ehrenurkunden und Vereinsnadeln in Silber und Gold empfingen Anton Rzehak und Berthold Weber für 25 Jahre sowie Claus Kaiser für 40 Jahre Mitgliedschaft. Aufgrund der zurückgehenden Mitgliederzahlen und der allgemeinen Kostensteigerungen sehe sich die Vorstandschaft allerdings gezwungen, den Jahresbeitrag von 5 auf 10 Euro anzupassen, war zu hören. Diesem Vorschlag folgte die Versammlung mit einem einstimmigen Votum.

Idee: Fusion mit Heimatverein

In der anschließenden Diskussion wurde zur Zukunftssicherung des Vereins die neue Idee entwickelt, den Heimatverein dem bestehenden Verein anzugliedern. Von dieser Erweiterung verspricht man sich fruchtbare Impulse für das kulturelle Leben in Großaitingen. Auch im Hinblick auf die Werbung neuer Mitglieder könnte eine derartiges Zusatzangebot Chancen bieten. Man werde dergleichen im Auge behalten, wurde entschieden. Entscheidend dafür werde sein, dass sich ein Team von Gleichgesinnten finde, die dieses Projekt vorantreiben, so Vorstand Weber. Bürgermeister Gossner versprach dafür die wohlwollende Unterstützung der Gemeinde.

Zum Abschluss präsentierte und kommentierte Erhard Weber in einer mit Interesse verfolgten Bilddokumentation seine über Jahre zusammengetragenen Lesefunde, die er auf Großaitinger Fluren entdeckt hat. (AZ)