Bobingen mischt weiter vorne mit

Nach dem klaren Heimsieg gegen Friedberg mischen die Bobinger Handballer in der Bezirksoberliga weiter vorne mit.

Nach einem Unentschieden am vorangegangenen Wochenende gegen Haunstetten III zeigte sich die Mannschaft um Trainer Milos Branski beim 30:22 (18:10)-Sieg gegen den TSV Friedberg wesentlich konzentrierter. Vor allem zu Beginn der Partie überzeugten die Bobinger durch ihre überragende Abwehr. Bis zur elften Minute fiel kein Gegentor, die Gastgeber hingegen hatten bereits sechs Treffer zu verzeichnen. Die prompte Auszeit der Friedberger Gäste brachte zwar die ersten eigenen Tore, konnte aber den Lauf der Bobinger nicht unterbrechen. Mit acht Toren Vorsprung ging es für den TSV in die Halbzeitpause.

Einen erheblichen Anteil an diesem Halbzeitergebnis hatte der junge Leonard Naumann. Als einziger Kreisspieler im Kader machte er allein in den ersten 30 Minuten vier Tore und war über die gesamte Spielzeit auch im Mittelblock der Bobinger eine kaum zu überwindende Barriere. Allerdings gelang es dem TSV in der zweiten Halbzeit nicht, sein souveränes Spiel fortzusetzen. Die Abwehr stand etwas wackliger und auch im Angriff gab es weniger gute Torabschlüsse. Der TSV Friedberg kam schließlich bis auf drei Tore heran. Dennoch blieben die Bobinger Herren ruhig und erarbeiteten sich nach einer Auszeit von Trainer Milos Branski nochmals einen respektablen Vorsprung und holten sich die nächsten zwei Punkte. Das nächste Heimspiel bestreiten am Samstag, 5. November, um 20 Uhr die Herren gegen den VfL Günzburg.

TSV Bobingen: Niklas Geirhos, Leonard Naumann (5), Peter Zedelmeier (2), Nico Deininger(1), Jonas Stadlmair 1), Simon Hafner, Thomas Pillmayr (4), Moritz Müller (8), Jonas Vogt (7), Nico Mulliyanto, Florian Winkler (2), Benjamin Schüll (Tor), Thomas Gebauer (Tor).