Licht und Schatten beim TSV Schwabmünchen

Ein klarer Sieg für die Frauen, eine Niederlage für die Männer - so sieht die Bilanz der Schwabmünchner Handballer vom Wochenende aus.

Die Bayernligadamen des TSV Schwabmünchen führten ihre Siegesserie am Samstagabend fort und stehen damit weiter an der Tabellenspitze der Bayernliga Süd. Bei einem Schützenfest mit 81 Toren boten sie dem heimischen Publikum ein wahrliches Spektakel und schickten die „Laimer First Ladies“ ohne Punkte und einem Endergebnis von 45:36 nach Hause.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Hausherrinnen aus Schwabmünchen. Die Gäste vom SV Laim konnten zwar zum 3:3 in der fünften Spielminute ausgleichen, doch mit schnellen Toren legten die Schwabmünchnerinnen einen Zwischenspurt ein und setzen sich ab. Die Rückraumachse um Lea Lammich, Luisa Merkle und Celine Würdinger hielt den Spielfluss im Angriff hoch, was die Laimer Abwehr zunehmend unter Druck setzte und zu Fehlern in der Defensive zwang. Die entstandenen Lücken wurden eiskalt genutzt und ein ums andere Mal wurde der Ball im Laimer Tor eingenetzt. In der 13. Spielminute hatte Schwabmünchen bereits mit 10:6 die Nase vorne.

Doch nicht nur der Schwabmünchner Angriff stellte die Laimer vor Probleme, auch in der Defensive brachten sie die Gäste zum Verzweifeln. Wachsam und leichtfüßig arbeiteten Schwabmünchens Damen in der Abwehr, was für den SV Laim eine große Herausforderung darstellte. Immer wieder blieben die Laimer an der Abwehr hängen oder verloren den Ball im Aufbauspiel. In dieser Phase funktionierte das Umschaltspiel der Schwabmünchnerinnen blendend und die entstandenen Ballverluste wurden insbesondere von Selina Scholz im Gegenstoß erfolgreich vollendet. Mit einer komfortablen Führung von 22:12 für Schwabmünchen wurden die Seiten gewechselt. Trainer Stephan Volmering appellierte in seiner Halbzeitansprache „nicht einzubrechen und weiter konzentriert in der Abwehr zu arbeiten“.

Nach Wiederanpfiff waren es erneut die Gastgeberinnen, die besser in die Partie fanden. Mit schön heraus gespielten Toren konnte der Vorsprung sogar auf elf Treffer zum 26:15 in der 34. Spielminute ausgebaut werden und es zeichnete sich eine torreiche Begegnung ab. Die Gäste aus Laim waren jedoch ebenfalls motiviert und bäumten sich gegen die drohende hohe Niederlage auf. Ein unerklärlicher Einbruch der Schwabmünchner Defensive ermöglichte es den Gästen, mit vier Treffern in Folge auf 26:19 (38.) zu verkürzen. Eine doppelte Zeitstrafe gegen Schwabmünchen nutzten die Laimer gekonnt aus und erzielten im daraus resultierenden Überzahlspiel weitere Treffer. Als der Vorsprung auf vier Tore zum 30:26 in der 46. Minute geschmolzen war, musste Volmering reagieren. Mit einem Time-Out hoffte er, den Laimer Lauf zu unterbrechen und gab gezielt Spielanweisungen. Seine Ansprache fruchtete und brachte seinen Damen das nötige Selbstvertrauen zurück.

Die Abwehr stand nun wieder wie ein Bollwerk und auch im Angriff kam die Leichtigkeit zurück. Neun Minuten später stellte die an diesem Tag erfolgreichste Werferin Damaris Rheindt mit ihrem Treffer zum 41:31 (55.) den 10-Tore-Vorsprung wieder her und besiegelte damit vorzeitig den Punktgewinn für Schwabmünchen. Den Schlusspunkt setzten Rheindt und Lammich mit jeweils zwei Treffern in Folge zum 46:35-Endergebnis.

TSV Schwabmünchen: Rettermeier, Reuther, Globisch (alle Tor), Scholz (5), Birnkammer (2), Hiemer (2), Lammich (6), Incidelen, Merkle (6), Franz (1), Rheindt (12), Würdinger Ce. (8), Girstenbrei, Bartosch (2), Würdiner Co. (2), Haslauer

Niederlage des TSV Schwabmünchen im Derby

Die Herren des TSV Schwabmünchen waren am Samstagabend weniger erfolgreich. Nach ihrem Überraschungserfolg in der Vorwoche gegen Herrsching fielen sie in alte Muster zurück und unterliegen beim Derby in Haunstetten deutlich mit 24:30. In den ersten Spielminuten boten beide Kontrahenten den zahlreichen Zuschauern eine ausgeglichene Partie, was sich im Spielstand von 3:3 in der vierten Spielminute widerspiegelte. Doch dann folgte ein Abbild der bisherigen Niederlagen der Schwabmünchner Herren. Mangelnder Zugriff und fehlende Konzentration in der Abwehr führten zu einfachen Treffern der Gastgeber und ehe sich Trainer Christian Boppel versah, lief seine Mannschaft wieder einmal einem 4:8-Rückstand hinterher (11.). Ein frühes Time-Out von Boppel brachte seinen Herren die Motivation und Sicherheit zurück. Sein Team kämpfte sich zurück in die Partie und konnte mit einer beeindruckenden Energieleistung bis zum 10:12 in der 22. Spielminute verkürzen.

Diese Aufholjagd verlangte den Schwabmünchner Herren alles ab. Ihnen gelang in den verbleibenden acht Minuten bis zur Pause kein weiterer Treffer mehr. Im Gegenzug trumpfte Haunstetten noch einmal auf und erhöhte trotz zeitweiliger Unterzahl zum 17:10-Halbzeitstand. Sichtlich enttäuscht von diesem Spielstand fiel die Ansprache des Schwabmünchner Trainers zur Pause aus. Doch auch nach dem Seitwechsel sollte den Schwabmünchnern kaum etwas gelingen. In der Abwehr leisteten sie gegenüber dem Gastgeber kaum Gegenwehr und die Angriffe wurden unsicher und ohne Zug zum Tor abgeschlossen. Beim zwischenzeitlichen 23:12 in der 43. Minute drohten die Schwabmünchner auf ein Debakel zuzusteuern. Der TSV Haunstetten entpuppte sich an diesem Abend als bärenstarker Gegner, der sich kaum Fehler leistete und souverän dem TSV Schwabmünchen sein Spiel aufdrückte.

Mit zunehmender Spielzeit und der komfortablen Führung im Rücken ließen es die Gastgeber in Richtung Spielende etwas ruhiger angehen. Den Schwabmünchnern gelang es zum Schluss, noch etwas Ergebniskosmetik zu betreiben, der Haunstetter Sieg war jedoch zu keiner Zeit mehr ernsthaft in Gefahr. Schlussendlich entschied der TSV Haunstetten das Derby mit 30:24 für sich. Einziger Lichtblick für Schwabmünchen an diesem Abend war der Auftritt von Youngster Daniel Labermeier, der sich gekonnt in Szene setzte und sein Potenzial zeigte.

TSV Schwabmünchen: Dorsch, Hübenthal (beide Tor), Beran, Mayer (2), Reinsch, Müller, Gerlich (4), Labermeier (4), Kreutz (3), Hänsel (3), Schüller, Kell (1), Reichenberger (1), Scholz (6)