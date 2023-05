TSV Schwabmünchen besiegt den Spitzenreiter

Einen klaren Sieg landeten die Schwabmünchner Bayernliga-Handballerinnen gegen den Spitzenreiter MTV Stadeln.

Kein gutes Pflaster für Tabellenführer der Bayernliga-Play-offs bleibt das Parkett der Schwabmünchner Hans-Nebauer-Sporthalle. Die erste Frauensieben der TSV-Handballerinnen ließ dem als Spitzenreiter angereisten MTV Stadeln beim 30:16 keine Chance und stellte damit die Heimstärke dieser Saison wieder einmal nachdrücklich unter Beweis.

Beim MTV fehlten an diesem Abend zwei wichtige Rückraumspielerinnen, was sich für das Team aus Mittelfranken gegen eine starke Schwabmünchner Abwehr am Ende auch als entscheidendes Manko herausstellen sollte. Beim TSV fehlte Luisa Merkle, die nach einer Sprunggelenksverletzung aus der Trainingswoche ihre Saison vorzeitig beenden muss. In einer aufgrund einiger technischer Fehler recht zähen Anfangsphase blieb die Partie bis zum 5:5 offen, dann belohnten sich die Gelb-Blauen endlich für ihre gute Abwehrarbeit mit einigen Treffern aus dem Gegenstoßspiel und beim 12:7 stand eine beruhigende Führung zur Halbzeitsirene auf der Anzeigetafel.

Letztes Heimspiel an Christi Himmelfahrt

Nach dem Seitenwechsel wurde die Überlegenheit dann deutlicher und spätestens beim 21:12 (48.) war klar, dass für die Gäste an diesem Tag nichts zu holen sein würde. Das 30:16 war am Ende eine trotz der personellen Probleme des MTV unerwartet deutliche Angelegenheit – ein Sieg, den sich die Schwabmünchnerinnen mit einer sehr engagierten und zumindest in vielen Phasen auch spielerisch überzeugenden Vorstellung verdient hatten.

Am kommenden Donnerstag (Feiertag Christi Himmelfahrt) steht um 15.30 Uhr das letzte Heimspiel gegen HT München auf dem Programm. Hier würden sich Team und Verantwortliche zum Abschluss einer insgesamt tollen ersten Bayernligasaison noch einmal auf viele Fans in der Hans-Nebauer-Sporthalle freuen.

TSV Schwabmünchen: Globisch, Rettermeier; Hinkofer (1), Spatschek (1), Birnkammer (4), Hiemer (3), Lammich (3), Michael (2), Franz (1), Rheindt (7/4), Ce. Würdinger (4), Girstenbrei (4), Co. Würdinger.