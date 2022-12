Zwölfter Sieg in Folge für Schwabmünchen

Mit dem Erfolg in Kissing setzen die Schwabmünchner Handballer ihre Siegesserie fort. Und auch die A-Jugend trumpfte in der Bundesliga auf.

Nach dem Erfolg der Bayernligafrauen vom Abend zuvor sorgten die Schwabmünchner Teams am Sonntagnachmittag endgültig für die richtige vorweihnachtliche Stimmung im Handballlager. Die erste Männersieben setzte mit einem letztlich sicheren, wenn auch glanzlosen 32:27 in Kissing ihre tolle Serie von inzwischen zwölf Siegen in Folge fort. Die weibliche A-Jugend startete mit einem starken 32:24-Heimerfolg über den TuS Königsdorf in den DHB-Pokal der Jugendbundesliga.

Pflichtaufgabe, Arbeitssieg oder der beliebte Vergleich mit einem Pferd, das nur so hoch springt wie es muss - es sind die üblichen Begrifflichkeiten, die nach dem 32:27-Auswärtssieg der Schwabmünchner Männer in der Kissinger Paartalhalle schnell und oft Verwendung fanden. Gegen eine trotz der bisher trostlosen Bilanz ambitioniert auftretende KSC-Mannschaft taten sich die Gelb-Blauen lange Zeit sehr schwer und obwohl die Gastgeber nicht einmal in Führung lagen, blieb die Partie bis in die Schlussminuten spannend. Erst ein 3:0-Lauf ab der 54. Minute sorgte bis zum 29:24 für die Entscheidung zugunsten des Tabellenführers, der am Ende einfach froh war, diese unangenehme Aufgabe hinter sich gebracht zu haben.

Auffälligste Akteure auf Schwabmünchner Seite waren der wieder einmal sehr torgefährliche Spielmacher Leo Reichenberger und nach dem Wechsel der nach längerer Krankheitspause wieder sehr wichtige Felix Hänsel. Mit seinem unbändigen Drang zum Tor und einer guten Wurfquote war er maßgeblich daran beteiligt, dass das Momentum in der zweiten Halbzeit immer wieder auf die Seite der Gelb-Blauen zurückkehrte. Ein zwar nicht zufriedener, aber erleichterter Coach Flo Pfänder wollte so auch nicht zu hart mit den seinen ins Gericht gehen: "Wir haben in der Abwehr nie die Einstellung gefunden, die uns in den letzten Wochen ausgezeichnet hat. Hier war die Tabellensituation wohl doch in den Köpfen meiner Spieler. Aber letztlich haben sie kühlen Kopf bewiesen und wir gehen jetzt ohne Verlustpunkt in die Weihnachtspause." Weiter geht es für die Schwabmünchner am 14. Januar mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten TV Gundelfingen.

TSV Schwabmünchen: Zull, Hübenthal; Mayer, Reinsch (4), Bürgle (2), Müller (2), Weiher (3), Wölke, Wiedmer (1), Hänsel (8), Kell (2), Reichenberger (10/3), Boppel;

A-Jugend begeistert vor eigenem Publikum

Einen ganz starken Auftritt legte die weibliche A-Jugend auf das Parkett der Hans-Nebauer-Sporthalle und ließ dem aus dem Kölner Westen angereisten TuS Königsdorf beim 32:24 letztlich nur wenig Chancen. Gestützt auf eine extrem starke Abwehr und eine gerade in der Anfangsphase unwiderstehliche Julika Birnkammer im rechten Rückraum zogen die Gelb-Blauen früh davon und gingen mit einem scheinbar beruhigenden 13:7 in die Halbzeit. Bis zum 18:12 lief dann auch alles weiter nach Plan, ehe der Königsdorfer Trainer mit einer doppelten engen Deckung gegen Julika Birnkammer und Lea Lammich viel riskierte und scheinbar alles richtig machte.

Kim Bartosch trumpfte bei den Schwabmünchner A-Jugend-Handballerinnen in der Schlussphase auf. Foto: Felix Dahlheim

Die plötzlich spürbar verunsicherten Gelb-Blauen reihten Fehler an Fehler und beim 19:18 war die Partie wieder vollkommen offen. Bis zum 22:21 blieben die Gäste auf Tuchfühlung, ehe die Schwabmünchnerinnen die großen Räume in der Königsdorfer Abwehr wesentlich besser nutzten und sich vor allem Rechtsaußen Kim Bartosch mit einer Trefferserie bedankte. Sie kam als zudem sichere Siebenmeterschützin am Ende auf stolze elf Torerfolge. Ein 7:0-Lauf gegen eine jetzt auch physisch abbauende Gästemannschaft stellte den Erfolg und das am Ende klare Resultat sicher. "Die Mädchen haben das heute insgesamt großartig gemacht und nach dem immensen Programm seit September noch einmal alle Kräfte mobilisiert. Die zwei Wochen Trainingspause haben sie sich mehr als verdient", konstatierte eine glückliche Co-Trainerin Julia Ratzek.

TSV Schwabmünchen: Hertle, Rettermeier; Spatschek (3), Franz, Birnkammer (9), Müller, Lammich (5), Michael, Merkle (3), Würdinger, Dieterich (1), Bartosch (11/5), Staigmüller;