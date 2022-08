Elf Störche übernachten auf dem Dach des Pfarrhauses

Aufgereiht wie eine Fußballmannschaft ließen sich die Störche auf dem Dach des Hiltenfinger Pfarrhauses nieder.



Als Wolfgang Filser am Sonntagabend aus dem Fenster in Richtung Kirche schaute, bot sich ihm ein beeindruckendes Bild. Auf dem First des Pfarrhauses vor dem Kirchturm standen elf Störche in Reih und Glied. Filser hielt die Szene mit seiner Kamera fest und schickte die Bilder an die Redaktion unserer Zeitung. „Ob das einen Einfluss auf die zukünftige Geburtenrate hat, wird sich noch herausstellen“, meinte er zu dem Ereignis. Da es gerade elf Störche sind, wirken sie wie eine Fußballmannschaft, die sich vor dem Spielbeginn aufstellt.

Störche in Hiltenfingen auf der Durchreise

Melanie Herz vom Landschaftspflegeverband des Landkreises Augsburg sagte zu diesem Phänomen, dass es keinesfalls die Hiltenfinger Störche waren. In der Ortsmitte lebt ein Storchenpaar in einem Nest auf einem Strommast. Dieses Paar habe aber in diesem Jahr keine Jungstörche ausgebrütet. Herz geht davon aus, dass es ein Schwarm von Jungstörchen war, der sich in den Wiesen im Gennachmoos und Wertachtal mit Nahrung versorgt und sich einen Schlafplatz gesucht hat. Dieses Gebiet ist ein bevorzugtes Habitat für Störche und wird vom Landschaftspflegeverband betreut und unterhalten.

In Bayern haben in diesem Frühjahr rund 1.000 Storchenpaare gebrütet. Die jungen Störche sind nun flügge geworden, erkunden die Gegend und suchen Nahrung. So stärken sie sich für den Flug in die Überwinterungslager in Südeuropa oder Afrika.

In Hiltenfingen beobachtet Anni Doll das Storchennest von ihrem gegenüberliegenden Haus aus. „Aber diese Störche haben sich bei mir nicht angemeldet“, schmunzelt sie. Nicht nur in Hiltenfingen lassen sich Störche zum Schlafen auf hohen Dächern nieder. In Biessenhofen im Ostallgäu wurden gleich 25 Störche in einer Reihe auf dem Kirchendach entdeckt.