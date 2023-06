In Hiltenfingen hat ein Fahrraddieb zugeschlagen

Am Montagabend wurde ein Pedelec in Hiltenfingen gestohlen. Es war vor dem Vereinsheim abgestellt.

Ein vor dem Vereinsheim in der Hiltenfinger Birkenstraße abgestelltes Pedelec wurde am Montag in der Zeit von 20 Uhr bis 23 Uhr gestohlen. Das graue Rad der Marke Velo de Ville war abgesperrt und hat einen Wert von etwa 2800 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 entgegen. (AZ)