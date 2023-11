"Sektkehlchen" verabschieden ihre Leiterin

Gudrun Pfahler verlässt den Chor der ASV-Gymnastikdamen aus gesundheitlichen Gründen. Ein wehmütig-fröhlicher Abschied in Hiltenfingen.

Der Damenchor mit dem originellen Namen „Sektkehlchen“ entstand bei einem Hüttenausflug der Gymnastikdamen des ASV Hiltenfingen. Ihren ersten Auftritt hatten die sangesfreudigen Damen Ende November 2005 beim Seniorenadvent im Hiltenfinger Sportheim. Zwei Jahre später fanden sie mit Gudrun Pfahler zur Feier des 60-jährigen ASV-Vereinsbestehens professionelle Unterstützung. Jetzt verabschiedet sie sich von den "Sektkehlchen".

Die gebürtige Hiltenfingerin ist Lehrerin für musikalische Früherziehung und Blockflöte, war lange Jahre Organistin in der Kirche und ist deshalb auch eine gute Pianistin. Seit 2007 leitete sie den Chor mit viel Engagement und Kreativität. „Ich habe schon mehrere Chöre geleitet, aber mit keinem bin ich so weit vorangekommen wie mit den Sektkehlchen“, sagte sie bei ihrer Verabschiedung.

Volkslieder und englische Schlager

Mit ihrem Motto „Singen für d`Leit“ übte sie vor allem Volkslieder und englische Schlager ein. „Sie passte so gut zu unserem Chor und konnte so anschaulich erklären und uns die englischen Texte vermitteln“, sagten ihre Sängerinnen bei der für sie organisierten Abschiedsfeier. Die Fröhlichkeit überdeckte die Wehmut, denn Gudrun Pfahler legt die Chorleitung aus gesundheitlichen Gründen nieder, was ihr gar nicht leicht fällt. Die 17 "Sektkehlchen" wollen aber als Chor zusammenbleiben und suchen eine Nachfolgerin oder auch gerne einen männlichen Chorleiter. Bewerbungen werden per E-Mail an sektkehlchen@gmx.de entgegengenommen. Die einstündigen Chorproben finden jeden Montag im Sportheim Hiltenfingen statt.