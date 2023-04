So feiert die Hiltenfinger Feuerwehr ihren 150. Geburtstag

Plus Dem Regen zum Trotz: Mit einem Festumzug zur Kirche und einem feierlichen Abend in der Mehrzweckhalle hat die Feuerwehr ihr Jubiläum begangen.

Der Regen kannte keine Gnade. Davon ungerührt versammelten sich die Fahnenabordnungen der Hiltenfinger Feuerwehr mit den Vereinen des Dorfes und den Feuerwehren benachbarter Gemeinden hinter der Musikkapelle zum festlichen Kirchenzug. Auch der Rückweg nach dem Gottesdienst zur Mehrzweckhalle war von Pfützen begleitet. Doch das Wasser tat der Feierstimmung keinen Abbruch. Eine Feuerwehr ist schließlich keine Schönwettertruppe. Bürgermeister Robert Irmler nannte die älteste Hilfsorganisation einen Glücksfall für Hiltenfingen, und das schon seit 150 Jahren.

Redensarten wie "so schnell und so zuverlässig wie die Feuerwehr" prägten das Markenzeichen dieser schlagkräftigen Hilfstruppe, sagte Irmler. Zum Jubiläum kamen auch der neue Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel sowie die früheren Kreisbrandinspektoren Karl Steingruber und Wilhelm Rottenegger. Als Partner der Feuerwehr begrüßte der Hiltenfinger Vereinsvorsitzende Ronald Schön auch Abordnungen des Technischen Hilfswerks (THW) und der Bezirksgruppe Schwaben der Kaminkehrer-Gewerkschaft.