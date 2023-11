Taubenschießen wird immer beliebter

Die Hiltenfinger Veteranen laden zu diesem ungefährlichen und umweltfreundlichen „Schießen“ am Sportplatz ein.

Immer mehr entdecken den Taubenschützenstand des Soldaten-, Veteranen- und Reservistenvereins am Sportheim des ASV Hiltenfingen als gemütliches Sonntagsvormittagsvergnügen. Dieses alte Wirtshausspiel ist sowohl für die Schützen, als auch für die Tauben völlig ungefährlich und für die ganze Familie geeignet. Auch die Umwelt wird geschont, denn es wird kein Pulver verschossen.

Viel Geduld ist gefragt

Vielmehr ist es ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem eine Holztaube mit spitzem Metallschnabel an einem Pendel auf eine Zielscheibe aus Holz gelenkt wird. Dabei kommt es auf eine ruhige Hand und Geduld beim Visieren an. Da auch Frauen und Kinder daran Gefallen finden, ist es eine ideale Gelegenheit für den Sonntagsfrühschoppen der Männer und Väter. Denn für Getränke wird gesorgt. Das nächste Taubenschießen findet am Sonntag, 22. Oktober, von 10 bis 12 Uhr statt. Anmeldungen nimmt der Vereinsvorsitzende Hans Erdle unter der Telefonnummer 08232/6175 entgegen, es darf aber auch einfach spontan teilgenommen werden.