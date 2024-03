Kabarettist Holger Paetz: "Aiwanger bietet selbst schon Kabarett"

Plus Holger Paetz ist seit über einem halben Jahrhundert auf den Bühnen des Landes unterwegs. Als unerbittlicher "Priester" kommt er nach Königsbrunn.

"Fürchtet Euch!" heißt das Programm, mit dem Sie in Königsbrunn zu Gast sind. Wovor muss das Publikum sich bei der Buß- und Fastenpredigt fürchten?



Holger Paetz: Vor mir natürlich. Der Priester ist unerbittlich.

Wovor haben Sie sich zuletzt gefürchtet?



Paetz: Eigentlich ist der Kabarettist ja furchtlos. Das behauptet er zumindest. Privat fürchte ich mich vor dem, wovor sich alle fürchten: Krankheit, Aiwanger wird Kanzler, solche Sachen.