17:30 Uhr

Landwirt Mayr: "Das Mehr an Tierwohl gibt es nicht zum Nulltarif"

Plus Der Geflügelhof von Johannes Mayr erfüllt die angestrebten Haltungsrichtlinien von Aldi. Dennoch kann auch er sich nicht auf der sicheren Seite wiegen.

Von Paula Binz

Der Discounter Aldi möchte ab 2030 nur noch Fleisch aus den Haltungsformen 3 und 4 verkaufen. Kleine Bauernbetriebe, die sich eine Umstellung auf diese Formen nicht leisten können, sehen sich daher in ihrer Existenz bedroht. Herr Mayr, wie ist es bei Ihnen, wie leben Ihre Hühner?



Johannes Mayr: In der Haltungsform 3, die als "Außenklima" bezeichnet wird. Dabei haben die Tiere mehr als doppelt so viel Platz als in Haltungsform 1. Außerdem leben die Tiere in offenen Ställen, haben also Zugang zu überdachten Flächen an der frischen Luft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

