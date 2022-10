ASV Hiltenfingen feiert 75. Geburtstag 

Mit einem Festabend wurden die Jubiläumsveranstaltungen beim ASV Hiltenfingen abgeschlossen. Der BLSV verlieh dem Verein eine Ehrenurkunde.

Mit einem unterhaltsamen Festabend in der Hiltenfinger Mehrzweckhalle feierte der ASV fast punktgenau zum Gründungsdatum 12. Oktober 1947 seinen 75. Geburtstag. Dies war der Abschluss von acht Jubiläumsveranstaltungen, beginnend mit einem Mini-Fußball-Event im Mai. Im Juni gab es einen Schlagerabend und ein Kinder- und Familienfest. Im Juli wurden das Volleyball-Dorfturnier und der Jubiläums-Sommercup der Fußballer ausgetragen. Die Sektkehlchen, der Chor der Gymnastikabteilung, veranstalteten im September einen eigenen Chorabend, und am Tag vor dem Festabend spielte das Duo Grenzenlos zum Tanz auf.

Die Sektkehlchen eröffneten auch die Jubiläumsfeier mit einem schwungvollen Lied vor den Ansprachen des ASV-Vorsitzenden Richard Burghardt, des Schirmherrn Bürgermeister Robert Irmler und des Landrats Martin Sailer. Beide hoben das ehrenamtliche Engagement hervor, welches seit 75 Jahren vor allem den Jugendlichen eine Heimat im Verein bietet, die dann oft bis ins Alter bestehen bleibt. Vorsitzender Burghardt skizzierte die Chronik des mit geringen Mitteln von 38 Männern gegründeten Allgemeinen Sportvereins, der bis 1973 ein reiner Fußballverein war. Das Grundstück an der Wertach für die noch heute bestehende Sportanlage wurde im November 1947 von der Gemeinde zur Verfügung gestellt und in jahrzehntelanger Arbeit mit dem Bau des Sportheims und der überdachten Terrasse auf die heutige Größe erweitert. Aus den vielen ehrenamtlichen Helfern hob Burghardt besonders Charly Geiger mit rund 600 Arbeitsstunden und Roland Wachter als ständigen Arbeiter im Hintergrund beim Auf- und Ausbau des Sportheims hervor.

Zahlreiche Angebote beim ASV Hiltenfingen

Vor 49 Jahren wurde eine Damengymnastikgruppe unter Führung von Marianne Schmid als Unterabteilung aufgenommen. Diese Abteilung beschränkt sich längst nicht mehr auf Damen mit speziellen Angeboten wie Mädchengymnastik oder Mutter-Kind-Gruppe, sondern wurde durch eine Männersport- und Volleyballgruppe, Nordic Walking, Skigymnastik, Yoga, Trampolin und Angebote für Senioren und Kinder erweitert. Seit August 2020 gibt es auch eine Gruppe von Bogenschützen. Die Gymnastikabteilung wird seit 2021 von Fanny Körber geleitet.

Seit der Gründung gab es 14 Erste und 24 Zweite Vorsitzende. Die längsten Amtszeiten leisteten Karlheinz Blätz mit 16, Josef Bauer mit zwölf und Egon Jauernik mit zehn Jahren. Richard Burghardt führt den ASV seit 2018.

Den Rekord an Spieleinsätzen als aktiver Fußballer hält immer noch Josch Schmid mit 699 Spielen. Der ASV hat heute 624 Mitglieder, davon 159 Kinder und Jugendliche mit einem eigenen Jugendvorstand. Die erste Fußballmannschaft ist in diesem Jahr als Kreisklassenmeister in die Kreisliga aufgestiegen. Die zweite Mannschaft spielt in der B-Klasse Augsburg-Süd. Es gibt auch eine Frauenmannschaft, die in der Frauen-Kreisklasse spielt, sowie zwei E-Jugendteams und eine F- und G-Jugend in der Spielgemeinschaft mit dem SV Schwabegg. Die Spieler von der D- bis zur A-Jugend werden in der Jugendfördergemeinschaft Singoldtal ausgebildet. Die Fußballabteilung wurde von 1988 bis 2016 maßgeblich von Herbert Katsche Wagner geprägt. Nach ihm folgten Florian Götz und Oliver Hartinger mit je zwei Jahren und seit 2020 ist Dennis Saatkamp Abteilungsleiter.

Dieter Greiner, der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes, würdigte das Engagement der vielen Vorstände, Abteilungsleiter, Trainer und Übungsleiter in diesen 75 Jahren und überreichte dem ASV Hiltenfingen dafür die Ehrenurkunde des BLSV. Nach etlichen Gesangseinlagen der Sektkehlchen klang der Festabend unterhaltsam mit dem Broadway Joe aus, der eigens für den ASV gedichtete Texte und Lieder im Programm hatte.