Internationale Bayerische Meisterschaft im Allkampf in Großaitingen

In Großaitingen ist im Mai in Sachen Kampfsport einiges geboten.

Es ist ein großes Ereignis für das Kampfsportcenter Großaitingen, eine Unterabteilung des FSV Großaitingen, in der Allkampf, Taekwondo und Bo-Jitsu gelehrt werden. Am 11. Mai richten sie nicht nur die Landkreismeisterschaft im Allkampf, sondern auch die Internationale Bayerische Allkampfmeisterschaft aus.

Allkampf-Jitsu ist ein modernes Selbstverteidigungssystem, welches Elemente verschiedener Kampfkünste beinhaltet. Grundgedanke hierbei ist, die besten Techniken der verschiedenen Kampfsportarten zu vereinen und ein neues, äußerst effektives System zu bilden: Allkampf. Diese Kampfkunst ist für jedes Alter geeignet und verleiht dem Körper mehr Ausdauer und Beweglichkeit. Die Konzentration wird geschult und das Selbstvertrauen gefördert. In Großaitingen wurde die Kampfsportabteilung 2003 ins Leben gerufen, erzählt Abteilungsleiter Patrick Jelinek. Rund 100 Mitglieder hat die Abteilung inzwischen. Zwei bis dreimal pro Woche wird in der Turnhalle der Mittelschule trainiert. Vor der Meisterschaft kann es noch etwas mehr werden, wie Trainerin Sonja Kienle meint. „Wir wollen ja selbst mit möglichst vielen Teilnehmern antreten.“ Die jüngst erfolgte Gürtelprüfung mit 53 Teilnehmern in den Techniken Allkampf und Taekwondo macht große Hoffnung darauf.

Schon im letzten Jahr hatte die Abteilung mit großem Erfolg die Landkreismeisterschaften ausgerichtet, der Verband Deutsche Allkampfunion DAU bat nun darum, die Internationale Bayerische Allkampfmeisterschaft mit anzugliedern. International deshalb, weil dem Verband auch einige Vereine aus Tschechien angehören. Etwa 180 Teilnehmer aus ganz Bayern und Tschechien werden zum Wettkampf erwartet. Die Großaitinger freuen sich schon darauf. „Es ist immer schön, andere Vereine und Sportler wieder zu treffen“, sagt Richard Lebelt, Taekwondo-Trainer. Mit einigen verbinden die Kämpfer bereits jahrelange Freundschaften.

„Wir werden drei Kampfflächen haben, auf denen immer etwas geboten sein wird“, sagt Patrick Jelinek. Große Pausen gibt es zwischen den einzelnen Wettkämpfen nicht. „Bei so vielen Teilnehmern müssen wir zügig durchkommen.“ Von 9.30 bis circa 18 Uhr wird in der Halle gekämpft. Geprüft wird in den Bereichen Selbstverteidigung, Formenlauf und Bruchtest. Es wird also auch durchaus spektakuläre Schläge und Kämpfe zu sehen geben.

Der Eintritt für die Besucher ist frei, die Turnhalle der Grundschule, in der die Meisterschaft stattfindet, kann jederzeit betreten werden. Rund zwanzig Helfer seitens des Großaitinger Vereins werden am Turniertag im Einsatz sein.