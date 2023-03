Spannung bis zum letzten Wurf

Die Bobinger SSV-Kegler holen sich in der 2. Bundesliga ein Unentschieden gegen starke Hölzebrucker.

Zum letzten Heimspiel der Saison empfingen die Kegler des SSV Bobingen den KSV Hölzlebruck aus dem Raum Titisee-Neustadt. In einem äußerst spannenden Spiel, bei dem bis zur letzten Kugel alles möglich war, erspielten sich die Siedler mit 3531:3534 Holz bei 4:4 Punkten ein dankbares Unentschieden.

Am Start setzte man diesmal auf Julian Bäurle und Dietmar Gäbelein. Bäurle zeigte auf der ungewohnten Position ein souveränes Spiel und sicherte sich mit 598:530 Holz alle vier Sätze und den Mannschaftspunkt. Gäbelein traf dabei auf deutlich mehr Gegenwehr. Die ersten drei Sätze gestaltete er noch auf Augenhöhe, ehe im letzten Durchgang die Luft raus war und er sein Duell mit achtbaren 590:625 Holz (1:3) verlor. Im Mittelpaar setzten die Gäste druckvoll nach. Bernd Herrmann ließ sich davon allerdings nur wenig beeindrucken, agierte gewohnt souverän und fuhr einen ungefährdeten Sieg mit 602:571 Holz (4:0) ein. Ersatzmann Jonathan Huber war dem Druck nicht ganz gewachsen. Er ließ vor allem im Räumen wichtige Zähler liegen und war mit 510:623 Holz (0:4) auf verlorenem Posten.

Mit einem Minus von 49 Kegeln wurde somit das Schlusspaar mit Marius Bäurle und Alexander Bobinger ins Rennen geschickt. Beide mussten für ein Unentschieden ihre Duelle entscheiden, für einen Sieg zusätzlich den Holzrückstand aufholen. Bäurle spielte an diesem Tag wie von einem anderen Stern und erzielte mit 640 Holz den Tagesbestwert. Da sein Gegenspieler aber mit starken 596 Holz dagegenhielt, konnten nur wenige Zähler gutgemacht werden. So lag es an Alexander Bobinger, das Spiel zu entscheiden. In den ersten beiden Sätzen konnte er sich gegenüber seinem Kontrahenten etwas absetzen, ehe dieser zum Gegenschlag ausholte. So kam es, dass die letzte Kugel ins volle Bild über den Spielausgang entschied. Mindestens fünf Kegel sollten zum Unentschieden genügen, eine Neun brauchte es für den Sieg. Bobinger traf die Gasse, aber es wollten nur sechs Kegel fallen. Mit 591:589 Holz (3:1) holte er den wichtigen Mannschaftspunkt, aber nicht die nötigen drei Kegel zum Sieg.

Somit stand am Ende für beide Seiten ein insgesamt gerechtes Unentschieden auf der Anzeigetafel. Im letzten Spiel der Saison geht es nun zum Zweitplatzierten nach Denkendorf. Mit einem Sieg könnten sich die Siedler den dritten Tabellenplatz in der zweiten Bundesliga sichern.

Aufatmen hieß es für die zweite Herrenmannschaft des SSV Bobingen. Mit dem 6:2-Erfolg gegen Gut Holz Eberfing konnten sie die Abstiegsränge verlassen und sich vorzeitig den Klassenerhalt in der Landesliga Süd sichern. Wolfgang Bobinger (575), Florian Gilg (573) und Manuel Arndt (571) waren die drei besten Akteure aufseiten des SSV.

Die dritte Herrenmannschaft konnte ihr Nachholspiel zu Hause gegen den SKV Meitingen 2 knapp mit 2855:2831 Holz bei 5:3 Punkten gewinnen. Die beiden besten Spieler waren Stephan Müller (512) und Georg Richter (500).