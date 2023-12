SSV Bobingen im Pokal ausgebremst

Die Kegler des SSV Bobingen mussten sich im Pokal in Regensburg geschlagen geben.

Die Zweitbundesligakegler vom SSV Bobingen mussten drei krankheitsbedingte Ausfälle verkraften und reisten mit einem geschwächten Kader zum Sportclub nach Regensburg. Bis 60 Wurf vor Ende war sogar noch ein Unentschieden drin; letztlich brachten aber die Hausherren mit 3643:3568 Holz bei 6:2 Punkten den Sieg sicher über die Bühne.

Am Start kämpften Marius Bäurle und Dietmar Gäbelein um die Punkte. Beide Duelle waren hart umkämpft und denkbar knapp. Für beide SSV-Akteure reichte es aber nicht zum erhofften Punktgewinn. Bäurle unterlag mit 613:622 Holz (1:3), Gäbelein zog mit 587:602 Holz (2:2) den Kürzeren. Im Mittelpaar sorgte Bernd Herrmann mit 598:549 Holz (3:1) für den ersten Mannschaftspunkt der Siedler. Außerdem konnte er gegen den schwächsten Spieler auf Regensburger Seite einige Holz gut machen. Tobias Jehle verlor zwar alle vier Durchgänge, blieb aber mit 597:633 Holz dicht an seinem Kontrahenten dran. Der Rückstand für das Schlussduo Julian Bäurle und Matthias Arnold war demnach nicht allzu groß und ein Sieg möglich. Bäurle ergriff diese Möglichkeit und markierte mit 636:592 Holz (3:1) den Tagesbestwert seines Teams. Da aber Arnold auf der anderen Seite gegen den besten Regensburger mit 537:645 (0:4) unter die Räder geriet, war Bäurles Attacke letztlich nutzlos. Somit stand die Niederlage mit 2:6 Punkten fest, was das Ausscheiden in der dritten Runde des DKBC-Pokals bedeutete.

Bereits eine Woche zuvor entwickelte sich im Ligaspiel bei der SG Wolfach-Oberwolfach ein ähnliches Spiel. Auch hier sah es bis 60 Wurf vor Schluss danach aus, dass die Siedler zwei Punkte vom Auswärtsspiel nach Hause bringen. Hier war es jedoch Alexander Bobinger, der vollkommen einbrach und mit 519:570 Holz (2:2) zu viele Kegel liegen ließ. Da fiel es nicht mehr ins Gewicht, dass auch Tobias Stephan seinen Punkt mit 561:568 Holz (1:3) nicht gewann. Für die Punkte sorgten Marius Bäurle mit 576:549 (3,5:0,5) und Bernd Herrmann mit 586:559 (4:0). Tobias Jehle (559) und Julian Bäurle (518) verloren ihre Duelle. Damit verabschieden sich die Siedler mit einer 2:6-Niederlage bei 3403:3319 Holz und einem fünften Platz in die Winterpause.

Die zweite Herrenmannschaft überwintert in der Landesliga Süd auf dem ersten Tabellenplatz. Beim FV Gerlenhofen konnten die Siedler vier Mannschaftspunkte einfahren, mussten sich aber mit 3467:3462 Holz aufgrund des schlechteren Gesamtergebnisses mit dem Unentschieden und einem Tabellenpunkt zufriedengeben. Hans-Peter Gay (610) und Manuel Arndt (600) waren die Spieler der Stunde.

Schafkopfturnier der Bobinger SSV-Kegler

Auf ungewohntes Terrain begeben sich die Kegler des SSV Bobingen am Freitag, 29. Dezember. Die Abteilung veranstaltet ab 19 Uhr im SSV Sportheim ein Schafkopfturnier. Der Einsatz beträgt zehn Euro.