Kleinaitingen

18:00 Uhr

Firmen stehen immer mehr vor großen Herausforderungen

Plus Oft entscheidet der erste Blick über den Erfolg bei Warenverkauf oder Personalsuche - für das Außenbild einer Firma ist oft professionelle Hilfe die beste Lösung.

Von Marcus Angele

In der heutigen immer mehr dynamischen und digitalen Geschäftswelt stehen Unternehmen vor vielfältigen Herausforderungen, die oft nur mit großem Personalaufwand oder aber mit professioneller Hilfe bewältigt werden können. Moderne und mittlerweile fast schon selbstverständliche Werkzeuge wie die Onlinebestellung oder ein durchgängiger, einheitlicher Geschäftsauftritt vom Logo über Briefpapier bis hin zum Webauftritt sind eminent wichtig. Dabei entscheidet oft schon der erste Blick auf das Unternehmen, ob sich ein Geschäft oder eine Mitarbeiterbewerbung anbahnt oder nicht. Matthias Baumgartner, Geschäftsführer der Werbeagentur Baumkrone aus Kleinaitingen, hat dies vor einigen Jahren erkannt. Er erklärt, worauf es beim Außenauftritt ankommt und gibt auch einen kleinen Einblick, wie er selbst als Unternehmer seine Mitarbeiter mit einem modernen Arbeitskonzept motiviert.

Matthias Baumgartner: Zusammenhalt als Team ist wichtig

„Motivierte Mitarbeiter sind nicht nur produktiver und kreativer, sondern sind dazu viel lieber bereit, ihr volles Potenzial für das Unternehmen einzusetzen“, sagt er. In den vergangenen zehn Jahren hat er seine Firma von einer „One-Man-Show“ zu einem Unternehmen mit 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgebaut. Dazu bildet er in verschiedene Berufsrichtungen von Mediengestaltung bis Fotografie aus. Zeitgemäße Arbeitsmethoden, Flexibilität, Effizienz und Zusammenarbeit fördern, seien für Unternehmen unerlässlich, um mit den sich ständig ändernden Anforderungen Schritt zu halten. „Wir veranstalten wöchentlich gemeinsame Essen, machen täglich auf freiwilliger Basis kleine Bewegungs- und Sporteinheiten oder auch einmal in der Woche Yoga vor der Arbeit. Es ist kein Muss, aber ich finde, das fördert einfach den Zusammenhalt als Team. Genauso ist es bei den täglichen Teambesprechungen, in denen jeder seine Meinung zu den Projekten beisteuern kann. Das birgt natürlich unglaubliches Potenzial, wenn sich eine Idee dann plötzlich immer weiter durch neue Gedanken verbessert“, sagt Baumgartner.

