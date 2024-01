Sieg und Niederlage für Kleinaitinger Volleyballerinnen

Für die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen stand an diesem Wochenende ein Doppelspieltag auf dem Programm.

Zu Gast waren am Samstag die AllgäuStrom Volleys aus Sonthofen und am Sonntag die Damen von Olympia Dresden. Gegen den aktuell Tabellenvierten aus Sonthofen setzte es am Samstag für die Drittliga-Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen eine deutliche Niederlage. Am Sonntag, dem zweiten Spieltag dieses Wochenendes, gelang gegen den Tabellenletzten aus Dresden dafür ein souveräner Sieg. Kleinaitingens Trainer Peter Maiershofer zog dann auch ein eher gemischtes Fazit: "Mit der Punkteausbeute können wir sicher zufrieden sein. Bei der Leistung, na ja, die ist ausbaufähig." Vor allem im ersten Match gegen die AllgäuStrom Volleys waren den Kleinaitinger Damen die Grenzen aufgezeigt worden.

Körperlich überlegen zeigten sich die Gegnerinnen aus Sonthofen. (graues Trikot) Foto: Elmar Knöchel

Die körperlich überlegenen Allgäuerinnen agierten druckvoll und äußerst clever. Gegen die großgewachsenen Sonthoferinnen hatten die Kleinaitingerinnen sichtlich Mühe, erfolgreiche Angriffe zu setzen. Auch der sonst so sichere Block der Gastgeberinnen wurde immer wieder ausgespielt. Clever gelang es den Gästen immer wieder, mit gut platzierten Lobs die Blocksicherung auszuhebeln.

Sonthofen agierte clever und spielte seine körperliche Überlegenheit aus

So mussten die Damen des FC Kleinaitingen im ersten Satz von Beginn an einem Rückstand hinterherlaufen. Sie kamen zwar immer wieder heran, konnten aber nie in Führung gehen. Folgerichtig ging der erste Satz dann mit 25:21 Punkten an die Gäste. Der zweite Satz konnte ausgeglichener gestaltet werden. Doch zum Ende brachte sich das Team um Kapitänin Elke Reiner mit zwei eigenen Aufschlagfehlern um einen möglichen Satzgewinn. Endstand: 25:22 für Sonthofen.

Bereits bei der Ballannahme unter Druck. Am Boden Sandra Buddrus. Foto: Elmar Knöchel

Damit war der Truppe von Peter Maiershofer der Stecker gezogen worden. Der dritte Satz ging mit einem deutlichen 12:25 ebenfalls an die Allgäuerinnen. Dabei war auffällig, dass die AllgäuStrom Volleys bärenstark aufschlugen. Die Gastgeberinnen waren bereits bei der Ballannahme unter Druck. Oft führten die kraftvollen und platzierten Aufschläge zu direkten Punktgewinnen. "Man hat gemerkt, dass die Sonthofenerinnen oben mitspielen. Die sind schon noch eine Klasse besser. Die körperliche Überlegenheit konnten wir nicht ausgleichen", so Trainer Maiershofer nach dem Spiel.

Gegen den Tabellenletzten aus Dresden zeigte sich Kleinaitingen routiniert

Umgekehrte Vorzeichen gab es beim Sonntagsspiel. Gegen das junge Team aus Dresden nahmen die Kleinaitingerinnen das Heft von Anfang an in die Hand. Dabei konnten sie immer wieder ihre größere Routine ausspielen. Mit guten Angriffen und druckvollem Aufschlagspiel brachten sie die jungen Damen aus Dresden immer wieder in Bedrängnis. Angriff und Block funktionierten wieder in gewohnter Weise und die Gegnerinnen aus dem Osten Deutschlands halfen immer wieder mit eigenen Fehlern mit. So gingen die ersten beiden Sätze relativ deutlich mit 25:17 und 25:13 an den FC Kleinaitingen. Lediglich im dritten Satz ging es etwas enger zu. Das lag aber weniger am Gegner aus Dresden, sondern eher daran, dass sich die Spielerinnen von Peter Maiershofer nicht mehr ganz so konzentriert zeigten und sich mancher unnötige Fehler einschlich. Gegen Ende des Satzes zogen aber vor allem die Angreiferinnen Antonia Meyer und Anne-Cathérine Salesch die Zügel wieder an.

Gegen Dresden reichte eine routinierte Leistung. Im Angriff Anne-Cathérine Salesch. Foto: Elmar Knöchel

Mit starken und platzierten Schlägen brachten sie schließlich den Widerstand der Dresdnerinnen zum Erliegen. "Letztlich hat uns gegen Dresden eine routinierte Leistung gereicht. Doch das ist ein junges Team, das man keinesfalls unterschätzen darf", kommentierte Trainer Peter Maiershofer den Sieg seiner Damen. "Wir sind auf einem guten Weg und haben schon ein paar Bonuspunkte mitgenommen, die so nicht eingeplant waren." Wenn der FC Kleinaitingen in der kommenden Auswärtspartie gegen den TSV Eibelstadt punkten könnte, dann sei man auf einem guten Weg, den angestrebten Klassenerhalt auch wirklich schaffen zu können, um auch in der nächsten Saison in der dritthöchsten Deutschen Volleyball-Liga dabei zu sein.

Zum Einsatz kamen an diesem Wochenende beim FC Kleinaitingen: Elke Reiner, Nicole Mayr, Emilia Meyer, Antonia Meyer, Franziska Kexel, Anne-Cathérine Salesch, Dominique Sandru, Stefanie Kraus, Luisa Nowotny, Kristin Schaffner, Eva Kehrstephan, Stefanie Gilg und Sandra Buddrus. Zur wertvollsten Spielerin wurden am Samstag Antonia Meyer und am Sonntag Franziska Kexel gewählt. Nach diesem Doppelspieltag belegt Aufsteiger Kleinaitingen einen sehr guten sechsten Tabellenplatz. Der Abstand zum siebtplatzierten MTV Rosenheim beträgt bereits drei Punkte.