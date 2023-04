Teures Mountainbike in Kleinaitingen gestohlen

Ein Fahrrad im Wert von rund 1400 Euro stand versperrt am Sportplatz in Kleinaitingen. Diebe schlugen trotzdem zu.

Ein schwarz-orangefarbenes Herrenrad der Marke KTM im Wert von 1400 Euro wurde am Montag in Kleinaitingen gestohlen. Es stand in der Zeit von 19.30 bis 22 Uhr am Sportplatz in der Lechfeldstraße. Laut Polizei war das Mountainbike abgesperrt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet unter der Telefonnummer 08232/9606-0 um Hinweise. (AZ)