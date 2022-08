Warum Aldi in Kleinaitingen knapp 100 neue Parkplätze braucht

Plus Beim Aldi-Logistikzentrum in Kleinaitingen werden 98 neue Mitarbeiterparkplätze gebaut. Das hat einen besonderen Grund.

Bei Aldi wird bald gebaut: Das Logistikzentrum in Kleinaitingen soll 98 neue Parkplätze bekommen. Die sind für die Mitarbeiter vorgesehen, wie Erwin Wegmeier, Leiter Logistik und Services, berichtet. Schon vorher habe es einen Engpass bei den Stellplätzen für die Beschäftigten gegeben, nun wurde zusätzlich das Logistikzentrum des Discounters auf dem Lechfeld personell aufgestockt.