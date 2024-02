Klosterlechfeld

Grüner Baum in Klosterlechfeld soll zur Flüchtlingsunterkunft werden

Der leerstehende „Gasthof Grüner Baum" an der Schwabmünchner Straße soll als Asylherberge genutzt werden.

Plus Bis zu 34 Flüchtlinge sollen im ehemaligen Gasthof an der Schwabmünchner Straße im Ortszentrum wohnen. Auch ein Ankerzentrum ist in Klosterlechfeld geplant.

Von Jürgen Schmidt

Lange war unklar was auf dem ehemaligen Gasthof "Grüner Baum" im Zentrum von Klosterlechfeld wird. Nun scheint es eine Entscheidung zu geben: Der Eigentümer möchte das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft nutzen. Das bestätigte Bürgermeister Rudolf Schneider in der aktuellen Gemeinderatssitzung Diese Entscheidung komme als Reaktion auf die steigende Anzahl von Zuwanderungen und die Notwendigkeit, angemessene Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen.

Gemeinderat Dr. Christoph Donderer (Freier Wähler) hatte beim Bürgermeister angefragt, ob die Gerüchte richtig seien und die Pläne stimmen, dass für die Unterbringung von Flüchtlingen das seit mehreren Jahren leerstehende Gasthaus dafür dienen soll.

