Klosterlechfeld

vor 18 Min.

Neujahrsempfang Klosterlechfeld: Das Ehrenamt steht im Fokus

Plus Es ging um Krähen, den Bahnhof und das Ehrenamt: Das hat die Klosterlechfelder im vergangenen Jahr bewegt.

Von Jürgen Schmidt

Das Ehrenamt, ein Jahresrückblick und ein tierisches Problem: Das sind die Themen des Neujahrsempfangs im Klosterlechfelder Franziskus-Kindergarten gewesen. Die Musikschule Lechfeld unter der Leitung von Martin Wiblishauser sorgte für Unterhaltung. Der stellvertretende Bürgermeister Erwin Mayer übernahm gemeinsam mit Pfarrer Thomas Demel die Moderation und ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Zunächst überbrachte Mayer die Neujahrswünsche von Bürgermeister Rudi Schneider, der derzeit im Krankenstand weilt.

Krähen fühlen sich auf dem Lechfeld wohl

In seinen Ausführungen widmete sich Mayer den anhaltenden Problemen mit den Krähen, insbesondere am Friedhof. Trotz der Bemühungen eines anerkannten Biologen war es bisher nicht möglich, die Krähen zu einem Umzug zu bewegen. Eine weitere Schlagzeile war die Erhöhung des Bahnsteigs am Bahnhof nach vielen Jahren Verhandlungen mit der Bahn. Allerdings stünden noch einige Kleinigkeiten aus, bevor das Bauvorhaben abgeschlossen werden kann. Ebenfalls erstaunlich schnell vorangeschritten sei der Straßenbau im Neubaugebiet an der Otto-Wanner-Straße, der jedoch aufgrund der Verlegung von Wasserleitungen mit Straßensperrungen und Umleitungen einherging.

