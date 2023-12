Klosterlechfeld

So soll das neue Wohngebäude aussehen

Im nördlichen Bereich der Kreuzung Elias-Holl-Straße und Otto-Wanner-Straße in Klosterlechfeld sollen Seniorenwohnungen entstehen.

Plus In Klosterlechfeld ist ein dreigeschossiges Gebäude mit rund 25 bezahlbaren Wohnungen geplant.

In einer erneuten und jetzt öffentlichen Gemeinderatssitzung hat ein großer Bauträger sein Bauvorhaben im nördlichen Bereich der Kreuzung Elias-Holl-Straße und Otto-Wanner-Straße vorgestellt. Angedacht sind auf zwei von der Firma Layer erworbenen Grundstücken ein dreigeschossiges Gebäude mit rund 25 bezahlbaren Wohnungen, vorwiegend für Alleinstehende oder Ehepartner, auf Wunsch mit Betreuung in ein bis zwei Zimmern mit Loggia in der Größe von rund 60 Quadratmetern.

Es ist geplant, dass die Räume vor allem sehr kompakt sein sollen, weil diese in der Regel an Bewohner ab 55 Jahren mit Einschränkungen im täglichen Leben vergeben werden. Im Erdgeschoss sind neben einem Gemeinschaftsraum mit Terrasse Räumlichkeiten für eine Tagespflege angedacht. Noch ist nicht bekannt, welcher Pflegedienst diese Aufgabe übernimmt. Sollte dies nicht verwirklicht werden können, können noch zwei bis drei Wohnungen hinzu geplant werden.

