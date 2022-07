Von Kugelbahn bis Kompassnadel: Kinder entdecken die Welt der Physik

Nach zwei Wochen Nutzung wird die "Miniphänomenta" aus der Von-Imhof-Grundschule verabschiedet. Die Kinder präsentieren ihren Angehörigen begeistert Grundlagen der Technik.

Physikalische Grundbegriffe aus Mechanik, Akustik, Optik oder Erkenntnisse zu magnetischen Feldern in der Grundschule? Kein Problem, wenn es altersgerecht aufgearbeitet ist. Davon konnte sich die Schulfamilie der Von-Imhof-Grundschule selber überzeugen.

Zwei Wochen verwandelte dort die Entdeckerausstellung "Minipänomenta" das Schulgebäude in ein kindgerechtes Forschungslabor. Im Rahmen eines Schulfestes wurde der letzte Ausstellungstag gefeiert, die Kinder konnten ihren Verwandten die rund 50 Versuchsstationen zeigen und mit ihnen gemeinsam zahlreiche Grundlagen der Physik entdecken. Die Idee der "Minipänomenta" geht auf die Arbeiten von Prof. Dr. Lutz Fiesser zurück. Er gilt als Begründer des ersten deutschen Science Centers, der Phänomenta in Flensburg.

Spielerisches Entdecken in Klosterlechfeld

"Wenn ich hiermit drübergehe, drehen sich die Pfeile oder zeigen in eine Richtung", präsentiert der siebenjährige Philipp die Wirkung eines Magneten auf die rund 100 Kompassnadeln selbstbewusst seiner Mutter. "Genau das ist es, was wir erreichen wollen. Spielerisches Entdecken ohne Vorgaben erleichtert deutlich den Lernprozess", erläuterte Eva Hinterhuber, Projektleiterin der Miniphänomenta in Bayern, die vom "Technik - Zukunft in Bayern 4.0 im Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft" getragen wird. Das Motto "Gemeinsam staunen - selbstständig forschen - wie von selbst begreifen" beschreibe die Herangehensweise und die Präsentation der Experimente, sagte sie weiter.

Über meterlange Schläuche telefonierte der neunjährige Mailow. Foto: Uwe Bolten

Anforderungen wie freier Zugang, keine Beschriftung der Stationen und einen Lehrkörper im Hintergrund stehend wären wichtig für die Entdeckungsfreude. Mit der Veranstaltung in Klosterlechfeld feierte die Wanderausstellung ihr 15-jähriges Bestehen. Dies sei ein Beweis der Akzeptanz dieser Lernform und der Weg, Kinder für Technik zu begeistern, erklärte Hinterhuber.

Lieblingsexperiment mit der schiefen Ebene

Nach den obligatorischen Ansprachen und einer Gesprächsrunde, die bei den versammelten Kindern keinen großen Anklang fand, war endlich wieder Experimentieren angesagt. Theo, 9, und Gabriel, 10, zeigten der gesammelten Schulfamilie ihr Lieblingsexperiment mit einer schiefen Ebene, die als Basis einer Kugelbahn dient. "Wir wollten sehen, wie die Kugel am langsamsten rollt. Dann haben wir die Wege verändert", beschrieben die Jungforscher den Ansatz. Das Ergebnis belohnten die zahlreichen Zuschauer mit kräftigem Applaus.

Selina, zehn, führt ihrer Mutter ein Experiment zur Gewichtsreduktion im Wasser vor. Foto: Uwe Bolten

Überall im Schulhaus verweilten anschließend die Kinder mit ihren Angehörigen an den Stationen. Über Rohrleitungen wurde telefoniert, mit Gläsern Töne erzeugt, Kugeln scheinbar bergauf rollen gelassen, Gewichtsverlust im Wasser nachgewogen, Pendelbewegungen an Schnüren verglichen oder Laute aus verschieden langen Röhren entlockt. Schulleiterin Ulrike Nett berichtete von der Zeit, die es bedurfte, bis die "Minipänomenta" nach Klosterlechfeld geholt war. "2014 haben wir uns für dieses Projekt beworben, 2019 den Zuschlag erhalten. Bedingt durch die Einschränkungen durch die Pandemie musste das Projekt dann zweimal verschoben werden", erinnerte sie sich. Eine zweitägige Fortbildung für Lehrpersonal in Nürnberg sei ein weiteres Zwischenziel gewesen, die Lehrereinweisung am Sonntag vor der Eröffnung habe den Schlusspunkt der Vorbereitungen definiert.

Entdeckerleidenschaft soll weiterleben

Bei einer einmaligen Veranstaltung soll es nicht bleiben. "Wir suchen aus der Elternschaft Mitwirkende, die mit uns gemeinsam einige Experimente nachbauen, sodass wir in der Von-Imhof-Grundschule unsere Entdecker-leidenschaft weiter ausleben können", sagte die Schulleiterin.