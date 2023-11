Wolfgang Mayr-Schwarzenbach bleibt an der Spitze der AWO Lechfeld

Andreas Hornung wird bei der Jahreshauptversammlung zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Sozialarbeiterin berichtet von beunruhigender Entwicklung.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung der Arbeiterwohlfahrt Lechfeld wurde der bisherige Vorsitzende Wolfgang Mayr-Schwarzenbach im Amt bestätigt. Zuvor hatte er angekündigt, in die zweite Reihe zu rücken, um mit einer weiblichen Vorsitzenden einen neuen Weg einzuschlagen. Doch das ergab sich so nicht. Dafür wurde die sozial engagierte Veronika Horst für eine Zusammenarbeit gewonnen. Sie ist neue Zweite Vorsitzende.

In den weiteren Vorstandspositionen wurden die Schatzmeisterin Linda Wasiliu und die Schriftführerin Renate Sauberzweig jeweils in ihren Ämtern bestätigt. Als Beisitzer wurden Reni Räth, Jürgen Schmidt, Dr. Astrid Stein, Dr. Michael Wasiliu und Suzanne Schwarzenbach gewählt. Die Positionen der Revisoren gingen an Xaver Schwarzenbach und Franz Selbmann.

Bei den Ehrungen stand allen voran Andreas Hornung, der für seine langjährige ehrenamtliche Arbeit zum Ehrenvorsitzenden ernannt und für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde. Für seine 60-jährige Mitgliedschaft erhält Günter Müller eine Urkunde.

Was die AWO bietet

Zuvor erinnerte der Vorsitzende an die vielen Krisen und Konflikte in der Welt. Wolfgang Mayr-Schwarzenbach berichtete, dass die Arbeiterwohlfahrt wohl zu den sechs Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland gehört. Sie sei aufgrund ihrer Geschichte und ihres gesellschaftspolitischen Selbstverständnisses ein Wohlfahrtsverband mit besonderer Prägung. Der Ortsverein Lechfeld habe in den mehr als 75 Jahren seines Bestehens ein ganz eigenes Profil entwickelt. Zum Jahresprogramm gehören Besuche sozialer Einrichtungen, Ferienangebote für Kinder und Jugendliche, auch Einzelfallhilfen mit sozialer Unterstützung gehören zu den Aufgaben. Zahlreiche Mitglieder unterstützen die AWO und sind Ausdruck der Arbeit des Ortsvereins.

Immer mehr Obdachlose auf dem Lechfeld

Bei der Versammlung berichtete Viktoria Hadersdorfer vom Sozialraumprojekt der Nachbarschaftshilfe über die Zusammenführung und Integration von Flüchtlingen jeglicher Nationen. Über das Erlernen der Sprache und gemeinsame Spielenachmittage bis hin zum multikulturellen Kochkurs wurden bisher einige Erfolge erzielt. Auch über Probleme berichtete Hadersdorfer: Die Zahl der Obdachlosen auf dem Lechfeld nehme zu, betroffen seien insbesondere Jugendliche. Hadersdorfer ging auch auf die steigende Anzahl von älteren Demenzkranken ein, die nicht ins Heim möchten.

Lesen Sie dazu auch